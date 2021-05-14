Какие симптомы чаще всего возникают у детей
Ученые из Университета Алабамы проанализировали данные 12,3 тысяч педиатрических пациентов, у которых был подтвержден COVID-19. Только у 18,8% этих детей наблюдались характерные признаки коронавируса такие, как лихорадка, недомогание, боль в мышцах или суставах, а также нарушение обоняния или вкуса, в то время, как у 16,5% были респираторные симптомы, включая кашель и одышку.
Исследование также показало:
- 13,9% детей страдали желудочно-кишечными симптомами – тошнота, рвота и диарея
- у 8,1% появилась кожная сыпь, 4,8% страдали от головной боли
- частота госпитализаций в общей группе составила 5,5%.
Ученые выяснили, что темнокожие дети и латиноамериканцы имели повышенный риск госпитализации по сравнению с белыми пациентами, но потребность в интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких была одинаковой во всех группах. Вероятность осложнений также не отличалась у мальчиков и девочек.
Дети переносят коронавирус легче
Хотя в целом результаты исследования подтвердили, что дети и подростки с COVID-19 в большинстве случаев переносят коронавирус легче по сравнению со взрослыми, ученые считают, что врачи должны сохранять бдительность и внимательно относиться к диагностике инфекции у детей.
Наш ключевой вывод состоит в том, что детям с COVID-19 нужен усиленный скрининг и профилактические мероприятия, включающие доступное тестирование и вакцинацию для подростков,
– сообщили авторы исследования.