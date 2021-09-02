Как часто у подростков возникает постковидный синдром

Проведенное среди английских школьников исследование показало, что распространенность длительных симптомов COVID-19 в этой возрастной группе гораздо ниже, чем ожидалось. Но есть и плохие новости: как минимум 14% переболевших подростков страдают от головной боли и хронической усталости.

Авторы исследования провели опрос детей и подростков 11 – 17 лет, которые сдавали ПЦР-тесты на коронавирус с января по март 2021 года. В анализ включили данные 3 тысяч школьников, у которых подтвердился COVID-19, и 3,7 тысячи их сверстников с негативными ПЦР-тестами. Все участники заполнили подробные анкеты о своем самочувствии через 15 недель после проведения теста.

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Постковидный синдром у подростков

Результаты показали, что у 66,5% детей с подтвержденным COVID-19 сохраняется один или несколько симптомов коронавируса дольше трех месяцев, в контрольной группе сообщили о плохом самочувствии 53,3% человек. Чаще всего дети жаловались на головную боль и постоянную усталость. Около 30% переболевших школьников имели более трех длительных симптомов по сравнению с 16% детей, у которых не было коронавирусной инфекции.

Все не так плохо

Ученые сделали вывод, что у 14% подростков сохраняются длительные симптомы, связанные с COVID-19. То, что у большого количества участников с отрицательным ПЦР-тестом были выявлены различные недомогания, не удивительно – это характерно для детей этой возрастной группы, кроме того, исследование проводилось в то время, когда школьники в Англии вернулись в школу после длительной изоляции.

Ученые отметили, что данные по распространенности постковидных проявлений у детей оказалась ниже, чем в других исследованиях. Так, в более ранних отчетах упоминалось, что длительные симптомы могут испытывать большая часть инфицированных детей.



Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала