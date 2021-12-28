Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг". По их данным, около 40% украинцев относительно часто употребляли алкоголь в 2021 году.

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Кроме того, 20% украинцев вообще не употребляли алкоголь. Насколько часто выпивали остальные 40%, в результатах опроса речь не идет. Специалисты социологической группы связали потребление алкоголя с отрицательными эмоциями.

Скорее, негативное влияние на положительные эмоции оказывает алкоголь: те, кто часто употребляли алкоголь, больше испытывали в этом году гнев и страх и меньше всего – любовь к другим.

– говорится в результатах опроса.

Сколько можно пить алкоголя

Пока ученые затрудняются однозначно ответить на этот вопрос. Но все они сходятся во мнении, что злоупотребление точно оказывает негативное влияние на здоровье.

Безопасной дозы не существует

Позиция ВОЗ: Возможно, это не тот ответ, который люди хотят слышать, но безопасного употребления алкоголя не существует. Конечно, меньшее употребление алкоголя связано с меньшим риском, но ВОЗ не устанавливает конкретных ограничений, потому что данные показывают, что идеальная ситуация для здоровья – вообще не пить.

Это подтверждают и британские ученые. Их исследование не выявило безопасную дозу алкоголя. Любое количество негативно влияло на количество серого вещества – части мозга, которая отвечает за обработку информации. Чем больше и чаще люди пили, тем меньше его было. При этом оказалось неважным, что пил человек: пиво, вино, настойки или другой алкоголь.

Немножко можно

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предлагают совсем отказаться от алкоголя или употреблять не более двух единиц в день мужчинам и одной женщинам.

1 единица алкоголя – это 0,3 литра пива или рюмка водки. Бутылка 750 мл красного, белого или розового вина (крепостью 13,5%) содержит 10 единиц алкоголя, а один бокал – две единицы.

Австралийские рекомендации пить не больше четырех единиц в день и не больше 10 единиц в неделю.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) предупреждает, что безопасного уровня употребления алкоголя нет, но при употреблении советует ограничиться 14 единицами в неделю.