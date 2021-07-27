По состоянию на 26 июля введено 499 720 доз Covishield, 1 484 196 CoronaVac, 1 715 780 Comirnaty (Pfizer) и 964 083 AstraZeneca.
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У кого чаще всего возникают побочные реакции после вакцинации
Распределение случаев побочных эффектов по гендерным и возрастным показателям выглядит следующим образом:
- AstraZeneca – чаще всего они случались у женщин и мужчин в возрасте 61 – 72 лет;
- Covishield – у женщин 31-45 лет и мужчин в возрасте 46 – 60 лет;
- CoronaVac – у женщин в возрасте 46 – 60, а у мужчин в возрасте 61 – 72 лет;
- Comirnaty – у женщин и мужчин в возрасте 46 – 60 лет.
Вакцинация в Украине: коротко
- Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.
- В начале апреля Минздрав заявил о намерении обеспечить возможность прививки 60 – 70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.
- Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.
- Сейчас в Украине проводят прививку тремя препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech и CoronaVac/Sinovac Biotech.
- Одну дозу – 3 177 761 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 760 835 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего в стране провели 4 938 596 прививок.
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала