Как часто возникает аллергия на COVID-вакцины от Pfizer и Moderna

Аллергия на мРНК-вакцины против COVID-19 встречается редко. И обычно она проходит в легкой форме.

Аллергии на вакцины против коронавируса, которые производятся на основе мРНК, обычно редкие, легко переносятся и поддаются лечению. Об этом свидетельствует исследование ученых из Медицинской школы Стэнфордского университета.

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В исследовании проанализировали 22 потенциальных аллергических реакции на около 39 000 доз вакцин Pfizer и Moderna. Большинство участников исследования, у которых развились реакции, имели аллергию на ингредиент, который помогает стабилизировать вакцины против COVID-19. При этом у них не было выявлено аллергии на компоненты вакцины, которые обеспечивают иммунитет к вирусу SARS-CoV-2. Кроме того, аллергические реакции были мягкими.

Как проводилось исследование

Исследовательская группа изучила записи медицинских работников, которые в целом получили 38 895 доз вакцины COVID-19 на основе мРНК в период с 18 декабря 2020 года по 26 января 2021. Прививки включали 31 635 доз вакцины Pfizer и 7 260 доз вакцины Moderna.

Исследователи искали в медицинских записях реципиентов такие симптомы: крапивница, отек рта, губ, языка или горла; одышка, хрипы или дискомфорт в груди, изменения кровяного давления и потеря сознания.

Результаты исследования

22 реципиента, 20 из которых были женщинами, имели возможные аллергические реакции в течение трех часов после получения инъекций. При этом только у 17 из 22 реципиентов были реакции, которые отвечают диагностическим критериям аллергической реакции.

3 реципиента получали адреналин, который обычно применяют при анафилаксии.

Все 22 человека полностью выздоровели. Из 22 реципиентов 15 имели задокументированные врачом истории предыдущих аллергических реакций, в том числе 10 – на антибиотики, 9 – на пищевые продукты и 8 – на не антибиотические препараты (у некоторых людей было несколько типов аллергии).

Из 22 реципиентов 15 имели задокументированные врачом истории предыдущих аллергических реакций, в том числе 10 – на антибиотики, 9 – на пищевые продукты и 8 – на не антибиотические препараты (у некоторых людей было несколько типов аллергии). У 10 из 11 участников анализ крови показал реакцию на инертный ингредиент полиэтиленгликоль (ПЭГ), используемый в вакцинах Pfizer и Moderna. Кроме того, у всех 11 реципиентов была активация базофилов в ответ на вакцину цельной мРНК и высокий уровень антител IgG к ПЭГ.

Поэтому ученые убеждают, что вероятные аллергические реакции не должны быть причиной отказа от вакцинации, поскольку возникают крайне редко.

Согласно оценкам Федеральной системы отчетности о побочных эффектах вакцин, оценочная частота тяжелой анафилаксии составляет 4,7 и 2,5 случая на миллион доз вакцин Pfizer и Moderna соответственно. Но стоит отметить, что Федеральная система не учитывает легкие или умеренные аллергические реакции на вакцины.