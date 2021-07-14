Как проходило исследование

Ученые отметили, что сегодня распространенность постковидного синдрома у детей по разным данным варьируется от 0% до 67%, и собрать точные данные очень сложно в первую очередь из-за отсутствия последовательного определения этого заболевания.

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Чтобы получить максимальные полные данные, специалисты проанализировали 41 исследование со всего мира, в которых изучались длительные симптомы COVID-19 в педиатрических отделениях. Ученые сосредоточились на респираторных, неврологических и психо-поведенческих долгосрочных симптомах у детей через 14, 30 и 90 дней после заражения.

Постковидный синдром у детей

Результаты показали, что в среднем от постковидного синдрома страдают около 6% переболевших детей.

Педиатрические пациенты, которые перенесли умеренное или тяжелое течение COVID-19 и нуждались в неотложной помощи, более уязвимы по сравнению с теми, кто перенес инфекцию легко – 9,8% против 4,6%.

Если у ребенка при госпитализации с COVID-19 было не меньше семи симптомов заболевания, вероятность развития у него долгосрочных последствий в 4 раза выше по сравнению с детьми с меньшим количеством симптомов.

Анализ данных также показал, что постковидному синдрому наиболее подвержены дети в возрасте до 1 года.

Самые частые симптомы постковидного синдрома у детей

Наиболее распространенными симптомами были: повышенная температура, хроническая усталость, головная боль, судороги, длительная потеря вкуса и запаха, некоторые дети страдают от депрессии и тревожности.

Авторы обзора отметили, что тяжелое течение COVID-19 и постковидный синдром встречаются у детей реже, чем у взрослых, однако к этому надо относиться очень серьезно.