Почему ночью часто хочется в туалет

Ноктурия может возникать при сахарном диабете – тогда кроме частых позывов ночью человек еще часто писает в дневное время – или появляться сама по себе.

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Частое мочеиспускание ночью может происходить из-за того, что мочевой пузырь опорожняется не полностью, поэтому быстрее наполняется. Но бывает и наоборот: мочиться хочется раньше, чем мочевой пузырь готов опорожниться, – так случается при заболеваниях мочевого пузыря.

Причины ноктурии:

  • человек пьет много жидкости, особенно кофе, напитков с кофеином или алкоголя;
  • сахарный диабет 1 и 2 типов;
  • гестационный диабет, возникающий при беременности;
  • хроническая сердечная недостаточность;
  • отечность на ногах;
  • прием некоторых лекарств, например диуретиков, сердечных гликозидов;
  • доброкачественная гиперплазия простаты у мужчин – незлокачественное разрастание простаты, которое препятствует оттоку мочи;
  • обструкция мочевого пузыря – камни или воспаления, которые уменьшают объем мочевого пузыря;
  • гиперактивность мочевого пузыря – когда трудно сдержать позывы к мочеиспусканию;
  • инфекция мочевого пузыря или хроническая инфекция мочевыводящих путей.

Как улучшить состояние

Иногда состояние можно улучшить, если пить меньше жидкости на ночь или принимать мочегонные препараты минимум за 6 часов до сна. Если отекают лодыжки, то, чтобы предотвратить скопление жидкости, нужно поднимать ноги так, чтобы они были выше уровня сердца, или носить компрессионные чулки.

Когда идти к врачу

Нужно обратиться к врачу, если человек мочится чаще, чем обычно, и если:

  • нет очевидной причины, например человек не пьет много жидкости, алкоголя или кофеина;
  • проблема нарушает сон или мешает заниматься повседневными делами;
  • есть другие проблемы с мочеиспусканием.