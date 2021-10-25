Частое мочеиспускание ночью: почему возникает и как с этим бороться

Ноктурия – это состояние, при котором человек просыпается чаще чем раз за ночь, чтобы пойти в туалет. Обычно это безопасно, но может влиять на сон, работоспособность днем и общее самочувствие. А иногда это может быть симптомом основного заболевания.

Почему ночью часто хочется в туалет

Ноктурия может возникать при сахарном диабете – тогда кроме частых позывов ночью человек еще часто писает в дневное время – или появляться сама по себе.

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Частое мочеиспускание ночью может происходить из-за того, что мочевой пузырь опорожняется не полностью, поэтому быстрее наполняется. Но бывает и наоборот: мочиться хочется раньше, чем мочевой пузырь готов опорожниться, – так случается при заболеваниях мочевого пузыря.

Причины ноктурии:

человек пьет много жидкости, особенно кофе, напитков с кофеином или алкоголя;

сахарный диабет 1 и 2 типов;

гестационный диабет, возникающий при беременности;

хроническая сердечная недостаточность;

отечность на ногах;

прием некоторых лекарств, например диуретиков, сердечных гликозидов;

доброкачественная гиперплазия простаты у мужчин – незлокачественное разрастание простаты, которое препятствует оттоку мочи;

обструкция мочевого пузыря – камни или воспаления, которые уменьшают объем мочевого пузыря;

гиперактивность мочевого пузыря – когда трудно сдержать позывы к мочеиспусканию;

инфекция мочевого пузыря или хроническая инфекция мочевыводящих путей.

Как улучшить состояние

Иногда состояние можно улучшить, если пить меньше жидкости на ночь или принимать мочегонные препараты минимум за 6 часов до сна. Если отекают лодыжки, то, чтобы предотвратить скопление жидкости, нужно поднимать ноги так, чтобы они были выше уровня сердца, или носить компрессионные чулки.

Когда идти к врачу

Нужно обратиться к врачу, если человек мочится чаще, чем обычно, и если: