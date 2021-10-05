Нельзя ставить диагноз только по ощущениям. Поэтому уролог назначает дополнительные исследования, чтобы исключить другие причины частых позывов.

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Симптомы гиперактивного мочевого пузыря

ощущение внезапного позыва к мочеиспусканию, которое трудно контролировать;

недержание мочи;

частое мочеиспускание – восемь или более раз за сутки;

мочеиспускание ночью, обычно более двух раз за ночь.

Однако такие симптомы также могут быть при инфекции мочевыводящих путей, полипах, опухолях мочевого пузыря или чрезмерном употреблению жидкости. Поэтому важно, чтобы уролог исключил эти состояния, прежде чем назначить лечение.

Как облегчить симптомы

делать упражнения для мышц тазового дна. Упражнения Кегеля укрепляют мышцы и мочевой сфинктер, это помогает остановить непроизвольные сокращения мочевого пузыря;

поддержание здорового веса. Избыточный вес оказывает дополнительное давление на мочевой пузырь, поэтому похудение может облегчить симптомы;

ходить в туалет по расписанию, например мочиться в одно и то же время ежедневно каждые два-четыре часа, а не ждать позыва к мочеиспусканию;

использовать абсорбирующие прокладки или нижнее белье, которое впитывает жидкость. Это защитит одежду и поможет избежать неприятных моментов, если человек случайно помочиться;

тренировать мочевой пузырь – откладывать мочеиспускание, когда человек чувствует, что хочет пописать. Начинать можно с небольших задержек, например по 30 минут, и постепенно перейти к интервалам каждые три – четыре часа. Тренировка мочевого пузыря возможна только в том случае, если человек может напрягать мышцы тазового дна.

Лечение гиперактивного мочевого пузыря

Другие методы лечения гиперактивного мочевого пузыря включают терапию гормонами, инъекции ботокса в мышечный слой мочевого пузыря, электрическую стимуляцию крестцового нерва для облегчения симптомов. В тяжелых случаях, когда от этих методов нет эффекта, уролог может порекомендовать хирургическое лечение.