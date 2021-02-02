В среднем взрослый здоровый человек писает 4-10 раз в день. Такая частота считается нормой, если при этом человек чувствует себя хорошо и уверен, что и раньше посещал туалет столь же часто.

Источник: Mayo clinic

Частота мочеиспускания зависит от многих факторов: возраста, количества выпитой жидкости за день, сопутствующих заболеваний и приема лекарств.

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Основные причины частого мочеиспускания

употребление большого количества жидкости;

чрезмерное употребление кофеина. Особенно это касается тех людей, которые давно не пили кофе;

чрезмерное употребление алкоголя. Он подавляет действие гормона вазопрессина, который заставляет почки сохранять жидкость в организме;

беременность. В это время матка увеличивается в размерах и давит на мочевой пузырь;

сахарный диабет. При этом заболевании организм не может контролировать уровень сахара в крови. Чтобы убрать из кровотока лишнюю глюкозу, почки начинают работать энергичнее, чем обычно, и выводят сахар вместе с увеличением объемом мочи

болезни мочевыводящих путей или мочевого пузыря. Например, цистит, пиелонефрит и уретрит. Чаще всего они возникают при инфекции;

воспаление простаты. Воспаление не связано с возрастом и может возникать в том числе у молодых мужчин. Его отличительный признак – боль в нижней части живота или спины;

вагинит – воспаление влагалища. При вагините стенки влагалища набухают и могут давить на мочевой пузырь;

гиперактивность мочевого пузыря – состояние, при котором стенки пузыря время от времени начинают непроизвольно сокращаться, даже если жидкости внутри совсем мало;

опухоль органов малого таза – мочевого пузыря, прямой кишки, простаты, матки с придатками, яичников.

Что делать, если заметили частые позывы в туалет

Для начала проследите за самочувствием в течение дня. Если ничего не болит, а позывы к мочеиспусканию становятся реже, значит, все в порядке. Возможно, причиной стал кофе или арбуз, который съели накануне.

Когда нужно обратиться к врачу

Надо как можно скорее проконсультироваться с терапевтом или вызвать скорую помощь, если кроме частого мочеиспускания: