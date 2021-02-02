Частое мочеиспускание: когда нужно идти к врачу
В среднем взрослый здоровый человек писает 4-10 раз в день. Такая частота считается нормой, если при этом человек чувствует себя хорошо и уверен, что и раньше посещал туалет столь же часто.
Источник: Mayo clinic
Частота мочеиспускания зависит от многих факторов: возраста, количества выпитой жидкости за день, сопутствующих заболеваний и приема лекарств.
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Основные причины частого мочеиспускания
- употребление большого количества жидкости;
- чрезмерное употребление кофеина. Особенно это касается тех людей, которые давно не пили кофе;
- чрезмерное употребление алкоголя. Он подавляет действие гормона вазопрессина, который заставляет почки сохранять жидкость в организме;
- беременность. В это время матка увеличивается в размерах и давит на мочевой пузырь;
- сахарный диабет. При этом заболевании организм не может контролировать уровень сахара в крови. Чтобы убрать из кровотока лишнюю глюкозу, почки начинают работать энергичнее, чем обычно, и выводят сахар вместе с увеличением объемом мочи
- болезни мочевыводящих путей или мочевого пузыря. Например, цистит, пиелонефрит и уретрит. Чаще всего они возникают при инфекции;
- воспаление простаты. Воспаление не связано с возрастом и может возникать в том числе у молодых мужчин. Его отличительный признак – боль в нижней части живота или спины;
- вагинит – воспаление влагалища. При вагините стенки влагалища набухают и могут давить на мочевой пузырь;
- гиперактивность мочевого пузыря – состояние, при котором стенки пузыря время от времени начинают непроизвольно сокращаться, даже если жидкости внутри совсем мало;
- опухоль органов малого таза – мочевого пузыря, прямой кишки, простаты, матки с придатками, яичников.
Что делать, если заметили частые позывы в туалет
Для начала проследите за самочувствием в течение дня. Если ничего не болит, а позывы к мочеиспусканию становятся реже, значит, все в порядке. Возможно, причиной стал кофе или арбуз, который съели накануне.
Когда нужно обратиться к врачу
Надо как можно скорее проконсультироваться с терапевтом или вызвать скорую помощь, если кроме частого мочеиспускания:
- моча красного или темно-коричневого цвета
- сильная боль при мочеиспускании
- острая боль в боку, внизу живота или в паху;
- вы не можете помочиться, хотя очень хочется;
- сильное, невыносимое желание помочиться, которое вы не можете сдержать;
- потеря контроля над мочевым пузырем – он опорожняется часто и без вашего желания;
- высокая температура.
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