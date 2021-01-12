Ранний и частый оральный секс с различными партнерами увеличивает риск развития рака полости рта и горла, который вызывает вирус папилломы человека (ВПЧ).

Эти обстоятельства нужно внести в список дополнительных и независимых факторов, считают исследователи из американского университета Джонса Хопкинса, пишет журнал Cancer.

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Какой оральный секс опасен

К раннему сексу ученые отнесли половые контакты, которые произошли до 18 лет. Частый оральный секс, по мнению ученых, – более десяти партнеров при жизни и более пяти за год.

Как происходило исследование

Ученые проанализировали данные о сексуальной жизни 163 человек с диагностированным раком ротоглотки и 345 здоровых добровольцев. Большинство участников обеих групп – гетеросексуальные белые мужчины в возрасте от 50 до 69 лет. Они в браке или живут с женщиной.

Добровольцев и пациентов подробно расспросили о половой жизни, опыте орального секса и верности. Участники исследования также указали, курят ли они. Сигареты – тоже фактор, влияющий на риск развития рака ротоглотки.

В конце все добровольцы сдали тест на ВПЧ и на антитела к некоторым белкам папилломавирусов. Их обнаружили у 93,6% пациентов и у 6,4% участников контрольной группы.

Выводы

Оказалось, что люди с раком ротоглотки чаще практиковали оральный секс, начинали с него активную половую жизнь и впервые занимались им до наступления 18 лет. У больных также было больше оральных половых партнеров. Важными факторами стали оральный секс с людьми старшего возраста и моногамность партнера.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что большинство сексуально активных мужчин и женщин в течение жизни заражаются тем или иным ВПЧ. В большинстве случаев вирус не вызывает опасных симптомов, но некоторые штаммы – онкогенные.