Эксперты назвали 14 наиболее распространенных ошибок при использовании экспресс-теста. Не поступайте так, чтобы получить самый точный результат.

Беременность после 30: какие существуют риски и как подготовиться к зачатию и родам

Чего не стоит делать при использовании экспресс-теста

Хранить при неправильной температуре

Экспресс-тесты должны храниться при температуре 2 – 30 градусов по Цельсию. При более высоких температурах белок в тесте денатурируется, что приведет к необратимым изменениям в его структуре. Тем временем холодные температуры могут привести к повреждению компонентов.

Использовать сразу из холодильника

Реагенты (основные ингредиенты тестового набора) не будут работать должным образом при низких температурах. Перед использованием дайте набору постоять около 30 минут при комнатной температуре.

Использовать устаревший тест

Перед использованием всегда проверяйте срок годности упаковки. Просроченный срок годности подразумевает, что биологические или химические реагенты в тесте могли испортиться или денатурироваться.

Открывать наперед

Не открывайте элементы теста пока не будете готовы начать. Хранение теста открытым может привести к неправдивым результатам (вы можете получить положительный результат без COVID-19).

Проводить тест слишком рано или слишком поздно после воздействия коронавируса

Обратите внимание, что экспресс-тест показывает положительный результат в среднем через 3 дня после инфицирования.

Считать, что все тесты работают одинаково

Некоторым тестам необходимы образцы из носа, другим слюны. Способ извлечения вируса из образца, количество капель, добавляемых в устройство для тестирования, и временные рамки для считывания результатов отличаются в зависимости от бренда. Ознакомьтесь с инструкциями, особенно, если это новый бренд.

Загрязнять тест

Не прикасайтесь к кончику тампона (мягкого кусочка, входящего в нос) пальцами и не позволяйте ему касаться других поверхностей.

Собирать носовую слизь

Прежде чем делать мазок из носа, следует выдуть нос. Поскольку для тестирования на коронавирус не нужны образцы, извиняемся, соплей, вы должны взять мазок из ткани, которая выстилает носовые ходы.

Собирать образец под неправильным углом и на неправильной глубине

При введении тампона вы должны достичь не стенки ноздри, а ткани, расположенной в носовых ходах. Поэтому вместо того чтобы двигаться тампоном прямо вверх, попробуйте двигаться горизонтально и примерно на 2 – 3 сантиметра назад. Затем аккуратно поверните тампон к стенкам носового прохода точное количество раз, рекомендованное вашим тестом. Повторите с другой стороны.

Не считаться с кровью

Кровь на мазке из носа даст вам неточный результат. Соберите повторный образец, когда кровотечение остановится или возьмите мазок только с той стороны, где нет кровотечения.

Не используйте тест, который требует мазка из носа, если вы подвержены носовым кровотечениям. Вместо этого используйте тест слюны.

Есть, пить, жевать резинку, чистить зубы или курить перед анализом слюны

Это может дать неточный результат. Итак, подождите 30 минут, прежде чем брать образец слюны.

Добавить слишком много или мало капель в индикаторное устройство

Добавление необходимого количества капель обеспечит перемещение воды по поверхности. Если вы добавите слишком много или мало, то испортите временную шкалу, и тест не будет работать должным образом.

Смотреть результат слишком рано или слишком поздно

Прочтите тест слишком рано и он может показать ошибочно-отрицательный результат. Если слишком поздно, то он может быть ошибочно-положительным. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Неправильно утилизировать комплект

Упакуйте все компоненты набора, которые контактировали с носовым образцом или образцом слюны в пластиковый пакет и выбросьте в мусор. Отдайте на переработку картонную коробку и бумажные инструкции.