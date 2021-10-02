Чего нельзя делать при COVID-19 ни в коем случае: комментарии эксперта

Проблема невысоких темпов вакцинации не единственная проблема, которая несет опасность для украинцев во время пандемии. Ведь самолечение коронавируса может оказаться смертельным.

Лечиться от болезни правильно – не менее важно. Об этом рассказала медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

К теме Витамин Д для детей и подростков: определяем правильную дозировку

Самолечение может быть не менее опасным, чем сама болезнь. Особенно украинцы злоупотребляют антибиотиками.

Эти смерти, они не только о том, что не вакцинированы люди, они еще и об очень высоких рисках, связанных с неправильным лечением и самолечением. Пожалуйста, забудьте слово "антибиотики", пока для этого не будет веских оснований. Найдите себе хорошего врача и перестаньте делать глупости, потому что вы можете себя убить этим,

– заявила Булавинова.

Распространение коронавируса в Украине

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 1 октября, в Украине обнаружили 11 809 случаев заражения коронавирусом. В больницы госпитализировали 2 692 человека. Еще 3 469 пациентов выздоровели, но 203 – умерли.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 2 447 222 больных COVID-19. 2 261 924 из них уже преодолели инфекцию. Но по меньшей мере 56 649 инфицированных умерли от последствий, вызванных коронавирусом.

Больше всего случаев заражения со вчерашнего дня зафиксировали в Харьковской (1159), Львовской (1102), Днепропетровской (965), Одесской (762) и Запорожской (692).

Кроме этого, 3 области Украины не соответствуют показателям желтой карантинной зоны. Так, на Буковине уровень госпитализации составляет уже 62% на 100 тысяч населения при норме 50. Кроме того, там превышены уровни загруженности коек с кислородом и заболеваемости населения.

Значительно хуже показатели заболеваемости в Сумской области – по уровню выявления случаев COVID-19 она соответствует красной зоне. Ухудшилась ситуация и в Запорожской области, где динамика госпитализаций составляет 50,9%.