В Чехии планируют обязать все крупные компании тестировать своих работников на коронавирус. С такой идеей выступил премьер-министр страны Андрей Бабиш. В противном случае, говорят в правительстве, предприятиям придется платить штрафы или вообще прекращать деятельность.

Это предложение Бабиша Кабмин Чехии должен обсудить уже 1 марта.

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За невыполнение требования будут штрафовать на 500 тысяч крон

Будут касаться новые правила компаний, на которых работают более 250 человек. Если предложение одобрят, то, в случае отказа от тестирования, предприятиям придется заплатить до 500 тысяч чешских крон штрафа.

Таким образом власти Чехии хотят спасти страну от очередного локдауна. Пока неизвестно, как именно будет происходить процедура и будет ли тестирование на COVID-19 регулярным.

В стране до 28 марта продлили чрезвычайное положение

К этому предложению правительство призвали остановить работу тех предприятий, которые не являются критически важными.

В Чехии, отметим, с 1 марта вводят более жесткие ограничения:

Закрывают школы и детсады – однако детей медиков будут принимать.

Не будут работать непродуктовые магазины.

Продолжат ограничения на передвижение между отдельными регионами.

Обязательное ношение масок на улице.

Важно! Чрезвычайное положение в Чехии будет действовать до 28 марта.