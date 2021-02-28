В Чехии хотят обязать крупные компании тестировать на COVID-19 всех работников
В Чехии планируют обязать все крупные компании тестировать своих работников на коронавирус. С такой идеей выступил премьер-министр страны Андрей Бабиш. В противном случае, говорят в правительстве, предприятиям придется платить штрафы или вообще прекращать деятельность.
Источник:IDNES
Это предложение Бабиша Кабмин Чехии должен обсудить уже 1 марта.
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За невыполнение требования будут штрафовать на 500 тысяч крон
Будут касаться новые правила компаний, на которых работают более 250 человек. Если предложение одобрят, то, в случае отказа от тестирования, предприятиям придется заплатить до 500 тысяч чешских крон штрафа.
Таким образом власти Чехии хотят спасти страну от очередного локдауна. Пока неизвестно, как именно будет происходить процедура и будет ли тестирование на COVID-19 регулярным.
В стране до 28 марта продлили чрезвычайное положение
К этому предложению правительство призвали остановить работу тех предприятий, которые не являются критически важными.
В Чехии, отметим, с 1 марта вводят более жесткие ограничения:
- Закрывают школы и детсады – однако детей медиков будут принимать.
- Не будут работать непродуктовые магазины.
- Продолжат ограничения на передвижение между отдельными регионами.
- Обязательное ношение масок на улице.
Какова ситуация с коронавирусом в Чехии?По состоянию на 28 февраля в стране обнаружили более 1 миллиона 235 тысяч случаев коронавируса, умерли более 20 330 человек. Выздоровели более 1 миллиона людей.
Данные СНБО
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