Чешская лаборатория в Брно Elisabeth Pharmacon обнаружила новый штамм коронавируса. По словам ученых, он не опаснее чем "британский" штамм.

Что обнаружили в Чехии

До сих пор такой штамм COVID-19 у пациентов не выявляли. Об этом рассказал гендиректор Лаборатории Омар Шери.

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Мутация связана с белком Спайка.

К счастью, мутация находится в положении, которое не должно влиять на связывание антител или клеточных рецепторов,

– заявил Шери.

Изучение нового штамма сейчас продолжается. Исследователи считают, что уже изобретенные вакцины против COVID-19 являются действенными против него.

Отметим, в конце февраля эта же лаборатория обнаружила распространение мутации "южноафриканского" коронавируса в одном из детских садов Брно.

Обратите внимание! Лаборатория Elisabeth Pharmacon разработала набор для тестирования, который обнаруживает не только заражение коронавирусом, но и то, является ли он мутировавшим штаммом из Великобритании и Южной Африки.

Ситуация с коронавирусом в Чехии