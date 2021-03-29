В Чехии обнаружили новый штамм коронавируса
Чешская лаборатория в Брно Elisabeth Pharmacon обнаружила новый штамм коронавируса. По словам ученых, он не опаснее чем "британский" штамм.
Источник:Novinky
Что обнаружили в Чехии
До сих пор такой штамм COVID-19 у пациентов не выявляли. Об этом рассказал гендиректор Лаборатории Омар Шери.
Рекомендуем Из-за пандемии: в Праге бездомных поселят в роскошном отеле
Мутация связана с белком Спайка.
К счастью, мутация находится в положении, которое не должно влиять на связывание антител или клеточных рецепторов,
– заявил Шери.
Изучение нового штамма сейчас продолжается. Исследователи считают, что уже изобретенные вакцины против COVID-19 являются действенными против него.
Отметим, в конце февраля эта же лаборатория обнаружила распространение мутации "южноафриканского" коронавируса в одном из детских садов Брно.
Ситуация с коронавирусом в Чехии
- По состоянию на 29 марта, коронавирусом заразились более 1,5 миллиона граждан Чехии, сообщает Worldometers.
- Из них более 1,3 миллиона больных выздоровели, а 25 874 – к сожалению, умерли.
- Правительство Чехии продлило и усилило карантин до 11 апреля.
Поделиться новостью