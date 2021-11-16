В Чехии обнаружили новый вариант коронавируса

В Чехии впервые зарегистрировали 3 случая инфицирования AY.4.2 – это разновидность штамма коронавируса Дельта. Распространение этого варианта сейчас тщательно контролируется.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний в настоящее время изучает AY.4.2, чтобы выяснить, может ли он быть более устойчивым к вакцинации или лечению.

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Его частота несколько возрастает в европейских странах, например в Великобритании. Согласно результатам исследований, этот подвариант активнее передается, но имеет примерно такую же устойчивость к антителам, как и другие разновидности штамма Дельта,

– говорится в сообщении.

Значительно сильнее беспокойство вызывает мутация E484K. Но в Чехии пока не зафиксировали распространения этого варианта.

Чешские лаборатории секвенировали в общей сложности 7 176 образцов в рамках Дельта-мутации и не нашли подвариант E484K ни в одном из них,

– рассказала руководитель Национальной референтной лаборатории Гелена Иржинцова.

Что известно о штамме AY.4.2

Первые случаи этого штамма зафиксировали в Великобритании.

AY.4.2 – потомок варианта Дельта (B.1.167.2), который имеет 2 характерные мутации в шипе: Y145H и A222V.

Профессор компьютерной системной биологии в Университетском колледже Лондона Франсуа Балу отметил, что этот вариант пока встречается редко.

Дельта-штамм и его варианты, в частности AY.43, составляют примерно 98% всех случаев инфицирования коронавирусом в Чехии.