В Чехии отменяют обязательную вакцинацию

Новое чешское правительство отклонило план предыдущего правительства, согласно которому пожилые люди и люди некоторых профессий должны были обязательно проходить вакцинацию от коронавируса.

Отказ от обязательной вакцинации

Обязательная вакцинация должна была быть введена для людей в возрасте от 60 лет, медиков, полицейских, пожарных и студентов медицинских учреждений с марта 2022 года.

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Но в декабре администрацию Бабиша сменило новое правительство, сформированное пятью партиями во главе с премьер-министром Петром Фиалой. Новый глава правительства отметил важность вакцинации, но отметил, что уровень привития среди отдельных категорий граждан итак достигает 90%.

Противники обязательной вакцинации устроили несколько акций протеста в Праге и других городах страны.

Коронавирус в Чехии

62,9% чехов считаются полностью вакцинированными, это ниже среднего показателя в ЕС. Почти 3,4 миллиона человек в стране с населением 10,5 миллионов также получили третью дозу прививки.

Уровень заболеваемости 18 января составлял 950 новых случаев на 100 000 жителей, днем ранее – 799.

Несмотря на рекордные цифры, количество больных COVID-19 в больницах снизилось до 1 635, а 252 нуждаются в интенсивной терапии.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 28 469 человек.



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