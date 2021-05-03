И это при том, что население страны едва больше 10 миллионов человек. О таких планах заявил в видеообращении 2 мая глава чешского правительства Андрей Бабиш.
Важно знать Одна доза COVID-вакцины защищает от новых штаммов, но не всех: кого именно
Чехия планирует разрешить вакцинироваться всем гражданам с 1 июня
Прививки против COVID-19 в Чехии осуществляют по определенному плану. Сейчас вакцинируют людей старше 55 лет. А с 5 мая записаться на получение дозы смогут граждане в возрасте от 50 до 54 лет (их примерно 690 тысяч).
Правительство страны оценивает темпы вакцинации как очень хорошие. Если не случится чего-то экстраординарного, уже с 1 июня прививки смогут получить все желающие в возрасте от 16 лет.
В июне мы откроем вакцинацию для всех возрастов,
– заявил в видеообращении премьер Чехии Андрей Бабиш.
Он отметил, что запасов вакцины должно хватить, чтобы спокойно еженедельно "снижать возрастную планку на 5 лет". Ведь в целом Чехия заказала почти 27 миллионов доз вакцины, а численность населения страны – 10,7 миллиона.
Коротко о ситуации с коронавирусом и вакцинацией в Чехии
- По данным Минздрава Чехии, более 2 миллионов граждан страны получили хотя бы одну дозу вакцины. Два укола сделали уже более миллиона человек. Показатели заболеваемости коронавирусом вернулись к уровню сентября 2020 года.
- Чехов прививали вакцинами Pfizer, Moderna и AstraZeneca. В конце апреля также стало известно, что страна получит и препарат от Johnson & Johnson.