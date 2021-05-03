И это при том, что население страны едва больше 10 миллионов человек. О таких планах заявил в видеообращении 2 мая глава чешского правительства Андрей Бабиш.

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Чехия планирует разрешить вакцинироваться всем гражданам с 1 июня

Прививки против COVID-19 в Чехии осуществляют по определенному плану. Сейчас вакцинируют людей старше 55 лет. А с 5 мая записаться на получение дозы смогут граждане в возрасте от 50 до 54 лет (их примерно 690 тысяч).

Правительство страны оценивает темпы вакцинации как очень хорошие. Если не случится чего-то экстраординарного, уже с 1 июня прививки смогут получить все желающие в возрасте от 16 лет.

В июне мы откроем вакцинацию для всех возрастов,

– заявил в видеообращении премьер Чехии Андрей Бабиш.

Он отметил, что запасов вакцины должно хватить, чтобы спокойно еженедельно "снижать возрастную планку на 5 лет". Ведь в целом Чехия заказала почти 27 миллионов доз вакцины, а численность населения страны – 10,7 миллиона.

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