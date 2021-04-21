Чехия начинает вакцинацию препаратом Johnson&Johnson
Чехия начала вакцинацию своих граждан от коронавируса препаратом Johnson&Johnson. Его недавно обвиняли в возникновении тромбов.
Источник:ABC
Johnson&Johnson в Чехии
Министерство здравоохранения Чехии сообщило, что первые 14 400 доз будут отправлены врачам общей практики по всей стране. Ожидается, что на следующей неделе доставят еще 24 тысяч вакцины Johnson&Johnson.
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Вакцинация от коронавируса в Чехии
До 20 апреля органы здравоохранения Чехии сделали прививки почти 2,6 миллиона людям из 10,7-миллионного населения как минимум одной дозой вакцины Pfizer, Moderna или AstraZeneca.
Что известно о вакцине Johnson&Johnson
- Эффективность вакцины составляет 66%.
- Для формирования иммунитета применяют одну дозу.
- Изготовляет препарат бельгийская компания Janssen.
- Считается, что через 14 дней после вакцинации она с вероятностью 77% избавляет от тяжелого течения заболевания, а через 28 дней эта защита возрастает до 85%.
- Европейское агентство по лекарственным средствам объявило во вторник, что выявило возможную связь между прививкой и образованиемм чрезвычайно редких тромбов. В то же время эксперты агентства подтвердили, что преимущества вакцины перевешивают риски от ее использования.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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