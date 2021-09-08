Несмотря на рост заболеваемости локдауна не будет
Сейчас статистика заболеваемости в стране свидетельствует о начале новой волны эпидемии. В частности, министр здравоохранения Адам Войтех считает, что в ближайшее время в стране будет новая волна эпидемии.
К теме Пора позаботиться о витамине D: готовимся к сезону простуд
В то же время в стране фиксируют значительно более низкий показатель госпитализаций, чем во время предыдущих волн.
Впрочем, проблемой в Чехии является то, что около 400 тысяч людей старше 60 лет не вакцинировались от коронавируса.
К слову, Чехия разрешила въезд вакцинированным гражданам с 23 августа. Они должны быть привиты вакциной, которая одобрена Европейским агентством по медицине (EMA). В перечне есть 5 препаратов, все они используются в Украине.
Коротко о ситуации с COVID-19 в Чехии
По состоянию на 8 сентября в Чехии сообщили о 1,6 миллионах случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами болезни стали, по данным университета Хопкинса, более 30 тысяч граждан страны.
Лишь 54% граждан Чехии получили прививки от коронавируса. Это ставит уровень вакцинации в стране ниже среднего показателя по ЕС.
К теме Чехия назвала условие, при котором отменит обязательный масочный режим