Несмотря на рост заболеваемости локдауна не будет

Сейчас статистика заболеваемости в стране свидетельствует о начале новой волны эпидемии. В частности, министр здравоохранения Адам Войтех считает, что в ближайшее время в стране будет новая волна эпидемии.

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В то же время в стране фиксируют значительно более низкий показатель госпитализаций, чем во время предыдущих волн.

В правительстве считают, что уровень подготовки страны к четвертой волне коронавируса гораздо лучше, потому локдауна не будет.

Впрочем, проблемой в Чехии является то, что около 400 тысяч людей старше 60 лет не вакцинировались от коронавируса.

К слову, Чехия разрешила въезд вакцинированным гражданам с 23 августа. Они должны быть привиты вакциной, которая одобрена Европейским агентством по медицине (EMA). В перечне есть 5 препаратов, все они используются в Украине.

Коротко о ситуации с COVID-19 в Чехии

По состоянию на 8 сентября в Чехии сообщили о 1,6 миллионах случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами болезни стали, по данным университета Хопкинса, более 30 тысяч граждан страны.

Лишь 54% граждан Чехии получили прививки от коронавируса. Это ставит уровень вакцинации в стране ниже среднего показателя по ЕС.

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