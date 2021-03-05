Чешская Республика попросила Германию, Швейцарию и Польшу принять пациентов с COVID-19, поскольку в местных больницах критическая ситуация.

Медицинская система Чехии перегружена

Чехия – одна из наиболее пострадавших стран в мире за последние недели, поскольку многие региональных больниц из-за наплыва больных коронавирусом вынуждены были перевезти их в другие места. Об этом 5 марта заявило Министерство здравоохранения Чехии.

Обратите внимание У кого чаще всего возникает инсульт во время коронавируса

Большое количество недавно инфицированных пациентов усилило давление на систему здравоохранения, а количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, растет,

– говорится в сообщении министерства.

Количество госпитализированных растет

По данным Министерства здравоохранения страны, по состоянию на утро пятницы в госпитализации нуждались 8 135 пациентов с коронавирусом, среди них 1 735 нуждаются в интенсивной терапии.

В некоторых регионах больницы исчерпали свои возможности, и они больше не могут оказывать надлежащую помощь или принимать новых пациентов без помощи других,

– сказал министр здравоохранения Ян Блатный.

В целом в стране доступно 13% общей мощности интенсивной терапии, тогда как в столице Праге этот показатель – 5%.

Коротко о заболеваемости в Чехии

Количество умерших превысило 20 тысяч человек. По числу умерших на 100 тысяч населения Чехия уступает лишь карликовым Гибралтару и Сан-Марино (где живет менее 100 тысяч), идя вровень с Бельгией.

Больше о катастрофе с коронавирусом в Чехии – читайте в материале 24 канала.