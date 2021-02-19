В Чехии выдадут обязательный указ, согласно которому жители страны должны носить респираторы или 2 хирургические маски одновременно. Новые правила касаются мест с большим скоплением людей.

Как сообщил министр здравоохранения Ян Блатны 19 февраля после заседания правительства, данное правило ввели для того, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.

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С понедельника 22 февраля чехи не смогут носить обычные тканевые маски. Также исключено пользование шарфами, шалями и другими тканевыми подручными средствами, которые люди иногда используют для проезда в общественном транспорте и при покупках в магазинах.

Отныне в магазинах, общественном транспорте, медицинских учреждениях и других местах с большим скоплением людей в Чехии нужно будет обязательно носить респираторы FFP2, KN95, N95 или 2 хирургические маски, одетые друг на друга. Другие места, где будет действовать новое правило, назовут в понедельник.

Невозможно рассматривать различные самодельные ткани и другие временные средства защиты лица, как для достаточной защиты,

– заявил Ян Блатны.

Блатны посоветовал людям отдавать предпочтение респираторам класса не ниже KN95 или FFP2, потому что они лучше прилегают к лицу и есть определенная герметизация.

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