Чехов обязали надевать по 2 защитные маски одновременно
В Чехии выдадут обязательный указ, согласно которому жители страны должны носить респираторы или 2 хирургические маски одновременно. Новые правила касаются мест с большим скоплением людей.
Источник:24 канал
Как сообщил министр здравоохранения Ян Блатны 19 февраля после заседания правительства, данное правило ввели для того, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.
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С понедельника 22 февраля чехи не смогут носить обычные тканевые маски. Также исключено пользование шарфами, шалями и другими тканевыми подручными средствами, которые люди иногда используют для проезда в общественном транспорте и при покупках в магазинах.
Отныне в магазинах, общественном транспорте, медицинских учреждениях и других местах с большим скоплением людей в Чехии нужно будет обязательно носить респираторы FFP2, KN95, N95 или 2 хирургические маски, одетые друг на друга. Другие места, где будет действовать новое правило, назовут в понедельник.
Невозможно рассматривать различные самодельные ткани и другие временные средства защиты лица, как для достаточной защиты,
– заявил Ян Блатны.
Блатны посоветовал людям отдавать предпочтение респираторам класса не ниже KN95 или FFP2, потому что они лучше прилегают к лицу и есть определенная герметизация.
Коронавирус в Чехии: что известно
Источник: Google
- С начала пандемии в Чехии зарегистрировали 1,12 миллиона случаев заражения коронавирусом. При этом в стране проживает чуть более 10 миллионов человек.
- За прошедшие сутки, 18 февраля, обнаружили еще 10 930 инфицированных.
- Зато с начала 2020 года COVID-19 преодолели более 996 тысяч жителей страны.
- К сожалению, 18 739 граждан умерли от осложнений, вызванных болезнью.
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