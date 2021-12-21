На челюсти человека обнаружили новый мышечный слой
Источник:Annals of Anatomy
Человеческая анатомия по-прежнему преподносит нам сюрпризы. Исследователи из Базельского университета обнаружили пропущенную часть мышц челюсти и впервые подробно описали этот слой.
Исследователи во главе с доктором Сильвией Мезей из отделения биомедицины Базельского университета и профессором Йенсом Кристофом Тюрпом из Университетского центра стоматологической медицины Базеля (UZB) описали структуру "новой" жевательной мышцы.
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Жевательная мышца является самой известной среди мышц челюсти. Если вы положите пальцы на заднюю часть щек и сожмете зубы, то почувствуете, как напрягаются мышцы. Учебники по анатомии обычно описывают жевательный аппарат, который состоит из одной поверхностной и одной глубокой части.
Исследователи из Базельского университета обнаружили, что есть еще одна отдельная мышца, еще более глубокая. Она прикреплена к мышечной (или "короноидной" части) отростка нижней челюсти и проходит от задней части скулы.
Ученые предлагают дать этому слою название Musculus masseter pars coronidea – короноидная часть жевательной мышцы.
Как заметили еще одну мышцу
Анатомическое исследование было основано на подробном изучении фиксированной формалином мускулатуры челюсти, компьютерных томографических сканированиях и анализе окрашенных срезов тканей умерших людей, которые пожертвовали свои тела науке. Вдобавок к этому, ученые проводили МРТ живым людям.
Этот глубокий отдел жевательной мышцы четко отличается от двух других слоев с точки зрения его функции,
– говорится в исследовании.
Ученые предполагают, что этот слой участвует в стабилизации нижней челюсти. Также, кажется, что это единственная часть жевательного аппарата, которая может тянуть нижнюю челюсть назад, то есть к уху.
Это подозревали и другие исследователи
Анализ исследований по исторической анатомии и учебников показывает, что структура жевательной мышцы уже вызвала вопросы в прошлом:
- В предыдущем выпуске "Анатомии Грея" за 1995 год редакторы описывают жевательный мускул как тот, который имеет 3 слоя, хотя процитированные исследования были основаны на мускулатуре челюстей других видов и частично противоречили друг другу.
- В других исследованиях начала 2000-х также сообщалось о 3 слоях, но тогда исследователи разделили поверхностную часть жевательной мышцы на два слоя.