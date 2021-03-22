Человеческая эволюция: новый метод позволяет более детально изучать гены
Один из лучших способов изучения эволюции человека – сравнение с другими видами, близкими нам биологически. Это позволяет ученым понять, что делает нас людьми, но границы настолько неточные, что их крайне сложно определить. Новый метод, разработанный в Стэнфорде, позволяет выявить и сравнить генетические различия.
Источник:Stanford News
Ученые из Стэнфордского университета описали новый метод исследования, который включает комбинацию клеток кожи человека и шимпанзе, которую заставили выполнять функцию стволовых клеток.
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Эти клетки играют очень важную роль в этом исследовании – они позволяют нам точно сравнить гены людей и шимпанзе и их действие,
– отметил автор исследования Хантер Фрейзер.
Как проводили исследование
Сначала ученые превратили клетки кожи в кортикальные органеллы – группу клеток мозга, имитирующую кору головного мозга млекопитающего. По мере развития клеток в чашке, ученые наблюдали различия в активности генов при равных условиях роста.
Проведя два отдельных эксперимента, ученые обнаружили новые генетические различия между человеком и шимпанзе.
Перспектива открытия
Новая экспериментальная платформа не заменит существующие методы сравнения клеток, но ученые надеются, что она поможет найти новые ответы на вопросы об эволюции в целом и эволюции человека в частности.
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