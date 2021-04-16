Исследователи вырастили человеческие клетки в эмбрионах обезьян. Так ученые хотят лучше понять, как клетки развиваются и взаимодействуют друг с другом.

Команда ученых из Института Солка в Калифорнии создала так называемые химеры человека и обезьяны. Ученые поместили стволовые клетки человека в эмбрионы макак.

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Причудливые эмбрионы выращивали в чашке Петри в течение 20 дней. Ученые заверили, что, несмотря на все этические вопросы, это исследование может дать новое понимание эволюции. Также оно важно для разработки новых моделей человеческой биологии и изучения болезней.

В 2017 году эта же команда создала первую химеру человека и свиньи. Ученые прикрепили человеческие клетки к ткани свиньи на ранней стадии развития. Оказалось, что у них плохая молекулярная связь. Поэтому биологи решили исследовать химеры, используя более близкородственный вид, а именно макак.

Как проводили эксперимент

Сперва ученые вырастили эмбрионы макак в лаборатории. Когда им исполнилось 6 дней, в них ввели по 25 человеческих индуцированных стволовых клеток.

Через сутки у 132 эмбрионов обнаружили человеческие клетки.

Через 10 дней 103 причудливых эмбриона продолжали развиваться.

Со временем уровень выживания снижался. И к 19-му дню выжили только 3 химеры. При этом процент человеческих клеток в эмбрионах оставался высоким в течение всего периода их роста.

Далее группа ученых проанализировала человеческие и обезьяньи клетки из эмбрионов. У них обнаружили несколько связей. Они либо совершенно новые, либо же просто усилились в причудливых клетках.

Понимание того, какие пути вовлечены в причудливую клеточную коммуникацию, позволит нам, возможно, усилить ее и повысить эффективность химеризма у вида-хозяина, который эволюционно дальше от человека,

– объяснил автор работы Исписуа Бельмонте.

После этого биологи исследовали все молекулярные пути, участвующие в межвидовой коммуникации. Главной целью было определить, какие из них жизненно важны для процесса развития.

Ученые считают, что эта работа может проложить путь к решению проблемы нехватки органов, а также может быть полезной для разработки новых подходов к скринингу лекарств. А еще это поможет пролить свет на развитие человека, прогрессирование заболеваний и старение.

Биологи добавили что работа соответствует современным этическим и правовым принципам.