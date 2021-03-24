В человеческий мозг можно "загружать" ненастоящие воспоминания и удалять их
Группа ученых провела эксперименты над человеческой памятью. Исследователи обнаружили, что людям можно как и насаждать ложные воспоминания, так и стирать их.
Источник:MedicalXpress
Ложные воспоминания – это воспоминания о местах или событиях, которых никогда не было. Предыдущие исследования показали, что ложные воспоминания могут возникать естественным образом из-за сигналов, которые ум использует для создания воспоминаний о событиях, которые могли произойти, но не произошли.
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Также предыдущие исследования показали, что с помощью определенных психологических приемов можно насаждать ложные воспоминания других людей. Такие методы иногда используют в уголовных процессах, чтобы подтолкнуть возможных свидетелей к воспоминаниям о вещах, которых не происходило.
Во время нового исследования ученые попытались навязать ложные воспоминания 52 добровольцам. Для этого психологи придумали правдоподобные истории из детства участников и смешали их с событиями, которые произошли на самом деле.
Затем исследователи подтвердили ложные воспоминания, попросив родителей добровольцев заявить, что они таки были.
На протяжении нескольких сеансов многие добровольцы пришли к выводу, что рассказы были правдой. А некоторые даже начали их "развивать" в собственных воспоминаниях.
Я исследователи стирали ложные воспоминания из сознания добровольцев
- Участников попросили определить источник воспоминания.
- Потом ученые объяснили добровольцам, что иногда могут возникать ложные воспоминания, особенно, если людей просят вспомнить их несколько раз.
- После нескольких сеансов исследователи обнаружили, что добровольцы начали терять воспоминания, которые они создали о ложном событии.
- Впоследствии ученые пригласили тех же добровольцев через год и обнаружили, что 74% тех, кто создал ложные воспоминания, потеряли их или просто перестали в них верить.
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