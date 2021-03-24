Группа ученых провела эксперименты над человеческой памятью. Исследователи обнаружили, что людям можно как и насаждать ложные воспоминания, так и стирать их.

Ложные воспоминания – это воспоминания о местах или событиях, которых никогда не было. Предыдущие исследования показали, что ложные воспоминания могут возникать естественным образом из-за сигналов, которые ум использует для создания воспоминаний о событиях, которые могли произойти, но не произошли.

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Также предыдущие исследования показали, что с помощью определенных психологических приемов можно насаждать ложные воспоминания других людей. Такие методы иногда используют в уголовных процессах, чтобы подтолкнуть возможных свидетелей к воспоминаниям о вещах, которых не происходило.

Во время нового исследования ученые попытались навязать ложные воспоминания 52 добровольцам. Для этого психологи придумали правдоподобные истории из детства участников и смешали их с событиями, которые произошли на самом деле.

Затем исследователи подтвердили ложные воспоминания, попросив родителей добровольцев заявить, что они таки были.

На протяжении нескольких сеансов многие добровольцы пришли к выводу, что рассказы были правдой. А некоторые даже начали их "развивать" в собственных воспоминаниях.

Я исследователи стирали ложные воспоминания из сознания добровольцев