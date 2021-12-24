Как человечество боролось с коронавирусом в 2021 году: взлеты и провалы

В этом году повторился сценарий прошлого. Мы пережили локдауны, обязанность носить маску в общественных местах и необходимость сдавать ПЦР-тест при появлении респираторных симптомов. Но было и нечто новое. Это – вакцинация против COVID-19 и надежда, что ученым удалось изобрести эффективное лекарство против этой болезни.

В 2021 году мы все реже задавались вопросом, кто виноват в появлении коронавируса, но с беспокойством следили за сообщениями о новых штаммах: спровоцируют ли они очередную, более тяжелую волну заболеваемости или незаметно пройдут мимо? Вспомним, какими были победы и провалы человечества в борьбе с пандемией COVID-19.

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Интересный факт. Согласно опросу Украинского института будущего, треть украинцев назвала пандемию главным событием уходящего года.

Альфа и Омикрон: как видоизменялся вирус

С самого начала пандемии было ясно, что SARS-COV-2 будет мутировать.

В 2021 году циркулировало пять вариантов коронавируса, "вызвавшие беспокойство" ВОЗ (Альфа, Бета, Гамма, Дельта и "под занавес" года Омикрон) и еще четыре, которые вызвали интерес" (Эта, Йота, Каппа и Лямбда).

Чем первые отличаются от вторых?

заразнее, то есть быстрее распространяются, или вызывают более тяжелое течение заболевания, или от них хуже защищают существующие вакцины.

С конца мая все штаммы начали называть буквами греческого алфавита в хронологическом порядке. Так "британский" штамм получил название Альфа, южноафриканский – Бета, бразильский – Гамма, индийский – Дельта. Еще один, очередной южноафриканский вариант обозначили как Омикрон. Такое решение ВОЗ приняла, чтобы выходцы из стран, где впервые обнаруживают новую версию вируса, не подвергались клеймению.

Возбудители COVID-19 в 2021 году:

1. Альфа

Его еще называют "британским" или "первым". Эту версию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, классифицировали – в декабре.

Штамм оказался не только более заразным, чем дикий, "уханский" – он еще и вызвал несколько иную клиническую картину заболевания. Больные реже теряли обоняние и вкус, но чаще жаловались на боль в горле и мышцах, кашель и сильную усталость.

Именно этот штамм спровоцировал третью волну заболеваемости COVID-19 в Украине, которая пришлась на март – апрель этого года.

2. Бета

Первый случай инфицирования зафиксировали в мае 2020 года в Южно-Африканской республике, но ВОЗ классифицировала этот штамм лишь в декабре.

От своих предшественников Бета отличался тем, что чаще поражал молодых людей, болезнь у которых чаще сопровождалась осложнениями. Также медики заговорили об увеличении случаев повторных инфицирований – как среди тех, кто уже переболел, так и среди тех, кто вакцинировался.

Напомним: в странах ЕС, США, Канаде, Израиле и других кампания по иммунизации населения от COVID-19 стартовала почти на три месяца раньше, чем в Украине.

Новый штамм укоронавируса в конце года / Фото: Unsplash

3. Гамма

"Родина" очередной версии коронавируса – Бразилия. Считается, что здесь этот штамм начал циркулировать еще в июле 2020, однако классифицировали его почти через пол года – в январе 2021.

Главное отличие "бразильского" вируса от "китайского" – втрое большая заразность и худшее течение заболевания у молодежи и беременных женщин.

4. Дельта

Вспышку этого штамма впервые зафиксировали в Индии в октябре 2020 года. Классифицировали – в апреле – мае 2021. После вспышки в Индии этой версии SARS-CoV-2 понадобилось всего три месяца, чтобы добраться до Украины и еще три – чтобы спровоцировать четвертую, самую мощную за весь период пандемии волну COVID-19.

Дельта – вдвое заразнее, чем его предшественники и вызывает более тяжелое течение заболевания. Соответственно, больные чаще нуждаются в госпитализации. Основное отличие – "Дельта" чаще, чем другие штаммы, вызывает появление желудочно-кишечных расстройств.

5. Омикрон

Эту модификацию коронавируса обнаружили совсем недавно, в ноябре 2021 года в ЮАР. Пока информации о ней мало. Известно только, что этот штамм является более заразным.

Первый случай COVID-19 в Украине, вызванного Омикроном, зафиксировали 18 декабря.

Давая название новому штамму, в ВОЗ намеренно пропустили две буквы греческого алфавита – "нью" и "кси". "Нью" – потому что в переводе с английского "new" означает "новый", что может вызвать излишнюю тревогу у людей. А вот "кси" – потому что в английском написании эта буква созвучна с распространенной в Китае фамилией – Си (такая у лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня).

Первое, что делают ученые, когда появляется новый штамм, который вызывает беспокойство (и, соответственно, очередной рост заболеваемости в отдельных странах и регионах мира), – проверяют, насколько действенны против него разработанные вакцины. Производители вакцин не прекращают их совершенствовать, ведь неизвестно, насколько агрессивным окажется очередной штамм. Согласно предварительным данным, в случае с Омикроном эффективность вакцин снижается.

Скандалы из-за происхождения коронавируса

Откуда появился SARS-CoV-2? Пандемия длится уже два года, а ответа – до сих пор нет.

В сентябре 2021 года ВОЗ возобновила расследование относительно происхождения коронавируса. В команду вошло около 20 ученых, которые поставили целью выяснить, не "сбежал", случайно, вирус из лаборатории. Предыдущая группа, которая посетила Китай, в своем окончательном отчете указала, что китайские коллеги не предоставили достаточно информации, которая бы пролила свет на этот вопрос, а ВОЗ посоветовали сместить свое внимание на другие страны – Италию, которая весной 2020 года стала эпицентром COVID-19 в мире и США, где в штате Мэриленд размещается военный центр биологических исследований.

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По официальной версии, вирус перешел к человеку от животного-носителя – заковика большого (одного из видов летучей мыши). А вот как это случилось, вопрос дискуссионный. Существует четыре версии:

человек заразился непосредственно от летучей мыши; инфицирование произошло через "промежуточного хозяина" – летучая мышь заразила другое животное, а уже это животное – передало инфекцию человеку. Ученые предполагают, что таким "мостиком" мог послужить панголин, норка или вивер, поскольку эти животные наиболее благоприятны к коронавирусу; передача SARS-CoV-2 состоялась по трофической (пищевой) цепочке; вирус, который изучали (и, возможно, модифицировали) ученые, случайно "вырвался" из лаборатории. Или же его выпустили намеренно.

В Ухане – китайском городе, из которого инфекция и распространилась по миру, есть институт вирусологии. Это – один из ведущих научных центров мира, где изучают коронавирусы и другие опасные вирусы, и весь процесс исследований проходит в строгой секретности. Неудивительно, что появилась гипотеза о том, что именно оттуда могла случиться утечка.

Происхождение коронавируса остается под вопросом / Фото: Unsplash

Подбросили дров в костер дискуссий и некоторые ученые, в частности почетный профессор Лозаннского университета (Швейцария) Паскаль Мейлан, который назвал отдельные характеристики SARS-CoV-2 "подозрительными" и предположил, что с ним могли поработать в лаборатории, модифицировав вирус так, чтобы он быстро мог передаваться от человека к человеку и вызывать заболевание.

Эта гипотеза "зашла" сторонникам "теории заговоров" и больше всего ее адептов – именно среди антивакцинаторов. А вот люди, которым не свойственно конспирологическое мышление, склоняются к мнению, что вина в появлении коронавируса лежит на всем человечестве, и отчасти это – факт, доказанный наукой. Зоонозные инфекции (те, которые передаются от животного к человеку и наоборот) становятся все более распространенными.

С чем это связано? Люди активно уничтожают природные очаги обитания животных, вырубая, к примеру, леса или развивая структуры индустриального сельского хозяйства. Экологи бьют тревогу: леса Амазонии, которые называют "легкими планеты", вскоре могут превратиться в сухую саванну. Если так произойдет, они больше не будут играть ключевой роли в регуляции климата Земли. Беда еще и в том, что мы не знаем, какие смертоносные вирусы ждут лесорубов в непроходимых чащах, а пример COVID-19 показал, что в нынешнем глобализированном мире новый вирус, "перескочив" от животного к человеку, может распространиться по планете за считанные дни и недели. Так что дальше будет...

Вакцинация: "заманить пряником" vs "загнать кнутом"

2021 год начался с дефицита вакцин, а потому практически все страны решили идти похожим путем – сначала вакцинировать представителей групп риска:

медиков,

лиц старшего и пожилого возраста,

людей с тяжелыми хроническими заболеваниями,

и пациентов с иммунодефицитными состояниями.

Далее, когда фармкомпании начали наращивать производство и на рынке начало появляться больше предложений, прививки предложили всем желающим. Прошло немного времени и страны одна за другой начали снижать возрастную планку для вакцинации – с 18 до 12 лет, а тем, кто оказался среди пионеров вакцинации от коронавирусной инфекции, – рекомендовать получить усиливающую дозу вакцины.

Израиль стал первой страной в мире, которая начала предлагать населению третью, бустерную дозу. Первыми, кто начал прививать детей и подростков в возрасте 12 – 17 лет, стали США и Канада. А Куба – первой, которая начала вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от двух лет. В Украине массово вакцинировать детей в возрасте от 12 лет начали в октябре. Единственное требование – наличие всех прививок, согласно Национальному календарю профилактических прививок. А вот бустерные дозы украинцам предложили только в декабре и только отдельным категориям населения.

Вакцины закупают для своих граждан правительства, в ЕС закупки осуществляются централизованно. Бедные страны получают спасительные препараты бесплатно в рамках глобальной инициативы COVAX. Вспышка Дельта в Индии в марте несколько притормозила этот процесс – богатые страны начали сокращать объемы гуманитарной помощи.

Среди тех, кто получил вакцины как "гуманитарную", оказалась и Украина. Из-за того, что одновременно с большим выбором вакцин появились и противоречивые сообщения об их эффективности и безопасности, некоторые препараты не пользовались спросом. В Украине в "немилость" попала Оксфордская вакцина AstraZeneca.

Как предполагают медики, из-за сообщений в СМИ о случаях тромбоза среди вакцинированных. 400 тысяч доз AstraZeneca, которую Украина получила как гуманитарную помощь, из-за истечения срока годности пришлось утилизировать. А вот вакцина Moderna, полученная бесплатно от правительства США, наоборот, пользовалась таким большим спросом, что ее использовали до последней дозы. Некоторым еще и не хватило, поэтому вторую дозу вводили Pfizer.

В июле ЕС ввел цифровые COVID-сертификаты. Синхронно с Европой это сделала и Украина – электронный документ можно было получить в тестовом режиме на портале "Дия".

Как и прогнозировали эксперты, со временем центры вакцинации и пункты прививок начали шалить, несмотря на то, что показатель охвата прививками от COVID-19 во многих странах оставлял желать лучшего. Исследование, которое Международный Валютный Фонд провел еще в мае 2021 года, показало, что в разных странах количество лиц, которые выступают против вакцинации от коронавируса, колеблется в диапазоне от 35% (Израиль) до 60% (Франция).

Поэтому правительства начали прибегать к различным поощрительным стимулам. К примеру, в Польше каждый вакцинированный мог принять участие в лотерее Национальной программы иммунизации и выиграть деньги, электросамокат или автомобиль. Лотерею для лиц, завершивших курс иммунизации от COVID-19, организовало несколько американских штатов. В Израиле вакцинированных угощали бесплатным пивом, а в Малайзии – десертом.

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала

Однако некоторые страны решили пойти другим путем – прибегнуть к наказаниям. В Индонезии тех, кто не хочет вакцинироваться, наказывали гривной (точнее – рупией). В некоторых городах Индии невакцинированным не продавали алкоголь, а в Саудовской Аравии – не впускали в торговые центры.

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Запрет на шопинг оказался одним из наиболее популярных "карательных" механизмов для антивакцинаторов. Ввели его и в Украине. Сначала этот запрет действовал при условии, что область находится в "красной" зоне.

, в Украине карантин является адаптивным – в каждой из областей ограничения вводятся в соответствии с эпидситуацией конкретно на этой административной единице, а не в целом по Украине. Однако впоследствии запрет решили не отменять даже при переводе области в "желтую" зону. Невакцинированным и в дальнейшем запрещено посещать кинотеатры, театры, музеи, а насладиться кофе, пиццей или суши могут только если приобретут их "на вынос".

Также в Украине ввели обязательную вакцинацию для представителей отдельных профессий и этот перечень постоянно расширяется. Одними из последних (в декабре) в него вошли работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной собственности, органов местного самоуправления и коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Но кроме "кнута", украинцам предложили еще и "пряник". 19 декабря в Украине официально стартовала государственная программа "еПоддержка" по выплате 1000 гривен всем, кто получил две дозы вакцины. Правда, потратить эти деньги на что попало нельзя. Перечень товаров и услуг ограничен и направлен на поддержку бизнеса, который больше всего пострадал в период жестких карантинных ограничений.

К введению обязательной вакцинации прибегли в последнюю очередь. Летом таких стран насчитывалось 15, а требование касалось в основном представителей отдельных профессий – медиков и тех, кто много контактирует с людьми. Обязательную вакцинацию "для всех" ввели только в трех странах – Таджикистане, Туркменистане и Ватикане.

Однако впоследствии перечень этих стран начал расти синхронно с ростом заболеваемости COVID-19. Это – не новая практика. В 105 странах из 193 действует обязательная вакцинация хотя бы от одной инфекционной болезни, а за невыполнение предписания предусмотрены различные санкции – от штрафов и запрета детям посещать детские сады и школы (речь идет преимущественно об обязательной вакцинации детей) до лишения родительских прав и даже тюремное заключение.

Некоторые страны не вводили обязательную вакцинацию против COVID-19, однако без документа, который подтверждает факт, что человек получает иммунную защиту от коронавирусной болезни, он не может посещать большинство общественных мест. Если в Украине это – непродуктовые магазины, заведения общественного питания, учреждения образования и культуры, то в Саудовской Аравии без справки о вакцинации не впустят даже в общественный транспорт.

В большинстве стран ограничения касаются и работников, и посетителей. Например, на Фиджи невакцинированных госслужащих сначала отправляли в неоплачиваемый отпуск. Так, как это, кстати, сейчас делают в Украине. Однако уже с ноября невакцинированных работников просто начали увольнять.

По состоянию на октябрь, в мире насчитывалось более полусотни стран, где от коронавирусной инфекции было вакцинировано менее 10% населения. Из них 39 – это страны Африки.

Как и следовало ожидать, добровольно-принудительная вакцинация, а также карантинные правила, за несоблюдение которых предусмотрены серьезные штрафы, понравились не всем. Сложно найти на карте мира страну (конечно, за исключением тех, где протесты априори невозможны), где антивакцинаторы не выходили бы на улицы с протестами. Пока одни называют пандемию "фейковой", а прививку от коронавируса – "экспериментами" над людьми, другие не отрицают, что угроза COVID-19 – вполне реальная, однако выступают против принудительной вакцинации или жестких карантинных ограничений, которые правительства вводят в ответ на появление новых, потенциально опасных штаммов.

Так, когда уже две волны коронавирусной болезни 2021 года оказались позади и весь западный мир начал активную подготовку к празднованию Рождества, неожиданно появился Омикрон. Страны снова начали закрываться от иностранных туристов и усиливать карантинные ограничения – закрывать кинотеатры, театры и концертные залы, ограничивать проведение массовых мероприятий, запрещать заведениям общественного питания работать после 23 и/или продавать алкоголь после 22 и тому подобное. Первой страной, которая из-за Омикрона ввела максимально суровый локдаун (в том числе и для вакцинированных) стали Нидерланды, однако повторить ее опыт другие страны не спешат. Не в последнюю очередь из-за возможных протестов.

Ограничения из-за коронавируса / Фото: Unsplash

Таблетки против COVID-19

Чтобы эффективно бороться с вирусной инфекцией, нужны две вещи: вакцина и специфическая противовирусная терапия. До недавнего времени у нас не было ни того, ни другого. Теперь есть и вакцины, и лекарства, которые нацелены не на устранение симптомов, а действуют на причину заболевания, то есть на сам вирус.

Сегодня больше всего на слуху "детища" двух американских фармацевтических гигантов – молнупиравир от Merck Sharp & Dohme и паксловид от Pfizer. Как они работают? Первый вносит ошибку в генетический код коронавируса, второй – блокирует фермент, который нужен вирусу для размножения.

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Результаты клинических испытаний паксловида оказались настолько обнадеживающими, что исследование решили завершить досрочно. Украина одной из первых в мире подписала договор о закупке 300 тысяч курсов этого инновационного препарата.

А вот молнупиравир уже активно применяют для лечения "ковидных" больных и первой страной, которая это начала делать, стала Великобритания. Производитель этих лекарств заключил договоры о поставках с правительствами более 30 стран мира.

Сейчас ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств) изучает данные клинических исследований по этим препаратам и если результаты удовлетворят экспертов, а скорее всего так и будет, лекарства сертифицируют для использования на всей территории ЕС.

Оба лекарственных средства считаются настоящим прорывом в борьбе с COVID-19. Они не только существенно снижают риск госпитализации и смерти от осложнений болезни, но и выпускаются в форме таблеток.

Почему это так важно? Чтобы получить эффективное лечение, не нужно лежать в стационар-приобрести лекарство можно будет в ближайшей аптеке. Единственный нюанс: с момента появления первых симптомов выпить первую таблетку надо как можно быстрее. Это позволит остановить репликацию вируса.

Другие лекарства против коронавируса, например, ремдесивир, вводят в вену, поэтому используют его только в случае госпитализации пациента.