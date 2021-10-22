Если глобальный рост продолжится, из-за перегрева хроническая болезнь почек может стать серьезной угрозой для здоровья десятков миллионов рабочих по всему миру. В группе риска – две трети населения планеты, которые живут в тропиках и субтропиках и работают в тяжелых условиях под открытым небом.

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Первые вспышки массового отказа почек уже зафиксировали в Сальвадоре, Никарагуа и некоторых других регионах.

Это отличается от традиционной формы хронической болезни почек

В отличие от традиционной формы хронической болезни почек, когда потеря функции этого органа нарастает постепенно при некоторых хронических заболеваниях, в жарких сельских регионах Сальвадора и Никарагуа уже были зафиксированы вспышки ХБП. Многие местные крестьяне начали умирать от необратимого отказа почек.

Проблемы с почками стали возникать среди рабочих и в других регионах, в частности в Центральной Америке, в Африке, Индии и на Ближнем Востоке.

Почки отвечают за водный баланс организма, что делает их особенно чувствительными к экстремальным температурам.

Работая в жарких условиях, люди подвергают почки постоянному стрессу, который перерастает в тяжелое заболевание или в полную почечную недостаточность.

Симптомы могут не проявляться очень долго, из-за чего у людей даже нет возможности почувствовать приближение болезни и вовремя принять меры.

Несмотря на то, что главной причиной возникновения ХБП является жара и обезвоживание, некоторые ученые считают, что свою роль могут играть агрохимикаты, инфекции, а также наследственность и факторы риска, связанные с недоеданием.

Я считаю, мы не имеем представления о масштабе проблемы, потому что мы не проводили нужных исследований. Есть очевидные горячие точки, но насколько распространено там заболевание и насколько серьезна проблема – думаю, что об этом мы даже не начали задумываться,

– сказала директор глобального консорциума по климату и медицинскому образованию при Колумбийском университете (США) Сесилия Соренсен.

В зоне особого риска тропики и субтропики

Важно понимать, что по мере роста количества и интенсивности жарких дней под удар могут попасть гораздо больше людей из разных частей мира. Особенно это касается двух третей населения планеты, проживающих в тропиках и субтропиках.