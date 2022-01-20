Сейчас Омикрон является самым заразным штаммом коронавируса. Об этом во время брифинга 20 января рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Чем Омикрон отличается от других штаммов:

Имеет значительно более короткий инкубационный период, который в среднем составляет от 2 до 5 дней;

Передается в 7 раз быстрее, чем доминантный ранее штамм Дельта;

Человек, заразившийся Омикроном, может инфицировать других уже в первые сутки болезни;

По сравнению с предыдущими вариантами коронавируса, дети стали чаще инфицироваться Омикроном.

Значительно чаще возникает боль в горле (в 53% случаев против 34% во время Дельты).

Обратите внимание: Исследователи отмечают, что боль в горле нельзя считать специфическим симптомом именно для штамма Омикрон.



Если чувствуете боль в горле, не делайте поспешных выводов и не занимайтесь самолечением – обратитесь к врачу.

В Украине началась вспышка коронавируса: какие регионы под угрозой

Во время этого же брифинга Виктор Ляшко сообщил, что в Украине началась вспышка коронавируса. Эпицентром стала западная часть страны.

Наиболее сложная ситуация – на Прикарпатье. Но динамика заболеваемости растет и во Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях.

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