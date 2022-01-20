Человек заразен уже в первые сутки: в Минздраве сообщили, чем штамм Омикрон отличается от других
20 января 2022 , 10:56Читати новину українською
Источник:"РБК-Украина"
В Минздраве назвали важные отличия штамма Омикрон от других вариантов коронавируса. В частности, новый штамм имеет значительно более короткий инкубационный период, чем другие.
Сейчас Омикрон является самым заразным штаммом коронавируса. Об этом во время брифинга 20 января рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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Чем Омикрон отличается от других штаммов:
- Имеет значительно более короткий инкубационный период, который в среднем составляет от 2 до 5 дней;
- Передается в 7 раз быстрее, чем доминантный ранее штамм Дельта;
- Человек, заразившийся Омикроном, может инфицировать других уже в первые сутки болезни;
- По сравнению с предыдущими вариантами коронавируса, дети стали чаще инфицироваться Омикроном.
- Значительно чаще возникает боль в горле (в 53% случаев против 34% во время Дельты).
Если чувствуете боль в горле, не делайте поспешных выводов и не занимайтесь самолечением – обратитесь к врачу.
В Украине началась вспышка коронавируса: какие регионы под угрозой
Во время этого же брифинга Виктор Ляшко сообщил, что в Украине началась вспышка коронавируса. Эпицентром стала западная часть страны.
Наиболее сложная ситуация – на Прикарпатье. Но динамика заболеваемости растет и во Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях.