Как состоялась пересадка

Ученые использовали свинью, гены которой были изменены так, что ее ткани не содержали молекулы, которые вызывают почти мгновенное отторжение органов. Реципиентом стала пациентка с мертвым мозгом с признаками нарушения функции почек, семья которой согласилась на эксперимент, прежде чем ее отключили от средств жизнеобеспечения.

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В течение трех дней новую почку прикрепили к кровеносным сосудам женщины и разместили вне ее тела, давая исследователям доступ к органу. Результаты тестирования функции пересаженной почки показали хорошие результаты.

Почка показала хорошие результаты

По словам врачей, почка вырабатывает такое же количество мочи, которую можно было ожидать от пересаженной человеческой почки, и нет никаких доказательств раннего отторжения, которое наблюдается при пересадке неизмененных свиных почек людям.

Аномальный уровень креатинина у реципиента – показатель плохой функции почек – вернулся к норме после трансплантации.

Пересадка органов от животных

Исследователи десятилетиями работали над возможностью использования органов животных для трансплантации, но были препятствия из-за немедленного отторжения человеческим организмом.

Генетически измененную свинью, которую назвали GalSafe, разработало подразделение Revivicor United Therapeutics Corp. Оно было одобрено Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США в декабре 2020 года для использования в пище для людей с аллергией на мясо и как потенциальный источник человеческих терапевтических средств. Но медицинские изделия из свиней все еще нуждаются в специальном одобрении.