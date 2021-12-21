Чем болели бы герои Marvel в старости, если бы существовали на самом деле: научный взгляд
Источник:BMJ
По мнению ученых из Университета Квинсленда (Австралия), на основе фильмов о супергероях можно кое-что рассказать о старении обычных людей. Так можно предупредить большую аудиторию о том, насколько важно корректировать свои привычки.
Один из главных факторов скорости старения – генетика. Также на старение человека влияют вредные привычки, образ жизни, социальные связи и тому подобное. И если генетику скорректировать невозможно, остальное – вполне реально.
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Исследователи посмотрели 24 фильма о героях из вселенной Marvel, выпущенных с 2008 по 2021 год, провели анализ и даже представили свои выводы в научном журнале.
Авторы работы предположили, что кроме Бессмертного Тора все супергерои будут стареть. То, как это происходит, зависит от их навыков, как и у обычных людей. Большинству супергероев, с которыми познакомились исследователи, было от 30 до 55 лет – именно тот возраст, в котором нужно задуматься над тем, что будет дальше.
Сперва о влиянии хороших привычек
Изучив поведение супергероев и показатели их здоровья, исследователи обнаружили, что те регулярно занимаются физической активностью, демонстрируют высокий уровень социальной сплоченности и связей, что коррелирует со снижением риска развития деменции.
Также супергерои мыслят в ключе так называемого позитивного мышления и подходят ко всему с оптимизмом, имеют психологическую стойкость и целеустремленность. Все эти качества также связаны со здоровым старением.
Исключением является лишь Железный Человек – известно, что Тони Старк много выпивает. А отказ от курения и ограничение потребления алкоголя связаны с долголетием и здоровым старением
Негативные привычки и их последствия
Но ученые рассмотрели и негативные действия, которые испытывали герои. Например, многократное воздействие громких звуков, загрязнение воздуха, множественные травмы головы. Это все подвергает человека повышенному риску слабоумия и инвалидности.
Затем исследователи взялись за изучение личных качеств и поведения относительно собственного здоровья 5 супергероев: Железного Человека, Халка, Черной Вдовы, Черной Пантеры и Человека-Паука:
- Черная Пантера и Железный человек обладают незаурядным интеллектом, что снижает у них риск развития слабоумия. Наташа Романова еще и вегетарианка, что тоже способствует "здоровому старению", но травматические детские переживания героини повышают риск развития психических и психосоматических заболеваний.
- А вот проблемы с сердцем у Халка, высокий индекс массы тела и почти постоянный гнев подвергают его риску хронических заболеваний.
- Сила, ловкость и гибкость Человека-паука должны снизить риск падений и переломов в старости, но ночная борьба с преступностью едва ли доведет до чего-то хорошего. Герой вряд спит необходимые 8 – 10 часов, что рекомендовано для его возраста. Это может спровоцировать ожирение и риск развития психических заболеваний.