Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что подделка справок о прохождении теста на коронавирусную инфекцию является уголовным преступлением.

Источник: фейсбук-страница Виктора Ляшко

Так, известно, что для пересечения границы многие страны требуют отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. К сожалению, с начала пандемии немало мошенников попытались заработать деньги на этом. Однако напоминаем, что такие действия являются уголовным преступлением.

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"С начала эпидемии коронавируса, к сожалению, активизировались разного рода мошенники, предлагающие за определенную сумму фальшивый ПЦР-тест для выезда за границу с печатью государственной лаборатории. По факту подделки документов правоохранители открыли уже не одно уголовное производство", – сообщил главный санитарный врач Украины.

Виктор Ляшко призвал не пользоваться услугами сомнительных лиц и не создавать им спроса на преступную деятельность.

Если вам известны факты таких правонарушений, пожалуйста, сообщайте об этом в полицию. К лабораторной диагностике на COVID-19 на сегодня привлечено около 490 лабораторий всех форм собственности, из них около 140 проводят лабораторную диагностику на выявление вируса SARS-CoV-2 молекулярно-генетическим методом,

– добавил он.



Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Виктор Ляшко добавил, что между Министерством здравоохранения Украины и Национальным агентством по аккредитации Украины было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере аккредитации системы здравоохранения.

"В результате которой было аккредитовано лаборатории, которые могут выдавать результаты ПЦР-тестов в соответствии с утвержденными международными стандартами", – отметил заместитель главы Минздрава.