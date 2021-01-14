Чем человек физически активнее, тем ниже у него риск болезней сердца. Польза от упражнений продолжает увеличиваться даже при интенсивных режимах упражнений.

Для участия в новом исследовании ученые пригласили 90 211 человек, которые не страдали от болезней сердца. Данные об их здоровье были взяты в британском биобанке (UK Biobank), пишет PLOS Medicine.

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Каждый участник в течение одной недели носил акселерометр – прибор, который измеряет уровень физической активности. Таким образом, в новом исследовании ученые оценили физическую активность участников объективно.

Физическая нагрузка и здоровье

Они обнаружили, что люди с наименьшим уровнем физической активности больше других курили, имели повышенную массу тела, при этом в крови у них был выше уровень воспалительных маркеров, а также они чаще фигурировали в сводках гипертоников.

По мере повышения активности здоровья респондентов улучшалось. Одним из наиболее важных выводов исследования стало то, что ученым не удалось обнаружить "верхней границы", после которой упражнения перестают приносить больше пользы для сердца.

В группе людей с наибольшим уровнем физической активности (наиболее активные 25%) риск болезней сердца был примерно на 50% реже, чем среди наименее активных людей. Наиболее активные физически участники исследования ежедневно посвящали упражнений высокой интенсивности около 50 минут.

Сколько нужно заниматься спортом

Эксперты ВОЗ утверждают, что соблюдение норм физической активности может противостоять вредному воздействию сидячего образа жизни, в первую очередь – повышенному риску смерти, который с ним связан.

Согласно новым рекомендациям, учитывается любая нагрузка. Это может быть как спортивная активность (бег, упражнения, езда на велосипеде, игры), так и более повседневные ее виды, включая подъем по лестнице, прогулки, работу в саду и по дому.

В сумме для взрослых здоровых людей ее недельный уровень должен составлять 150-300 минут умеренной физической активности или 75-150 минут интенсивной нагрузки. Аэробные упражнения желательно чередовать с силовыми (их нужно делать не менее двух раз в неделю).