Чем коварен новый вариант штамма Дельта AY.4.2

Сейчас ученых беспокоит мутация штамма коронавируса Дельта под названием AY.4.2. Впервые этот вариант обнаружили в Великобритании.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили AY.4.2 в почти 12% секвенированных образцов. И только у трети пациентов, инфицированных этим вариантом, были "классические" симптомы COVID-19.

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Что стоит знать о субварианте AY.4.2 Первые случаи этого штамма зафиксировали в Великобритании. AY.4.2 – потомок варианта Дельта (B.1.167.2), который имеет 2 характерные мутации в шипе: Y145H и A222V.

Менее заметный и более быстрый: чем коварен AY.4.2

Ученые заявили, что новый вариант штамма Дельта AY.4.2 с меньшей вероятностью вызывает симптомы у зараженных, чем сама Дельта. При этом этот подтип, вероятно, передается на 10% быстрее своего "старшего брата".

Как проводилось исследование:

Ученые проанализировали результаты ПЦР-тестирований 100 112 человек в период с 19 октября по 5 ноября. Наличие инфекции подтвердили в 1 399 образцах.

Из них 841 образец изучили дополнительно. Оказалось, во всех случаях речь шла о Дельта-штамме и его вариантах: 57,6% — AY.4, 11,8% — AY.4.2.

По сравнению с доминантным AY.4, мутация AY.4.2 с меньшей вероятностью вызвала классические симптомы инфекции. Так, потеря или изменение обоняния, лихорадка, кашель были только у 33 человек (33,3%). Между тем вирусная нагрузка была примерно одинаковой.

По мнению ученых, в бессимптомном заболевании есть плюс: менее выраженный кашель может снизить передачу вируса воздушно-капельным путем другому человеку. Однако это грозит ускоренным распространением COVID-19. Так как инфицированные могут не подозревать, что уже разносят инфекцию.