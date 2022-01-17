Если несколько раз запить таблетку газировкой, соком или кофе, ничего страшного не произойдет. Но лучше не превращать это в постоянную практику.

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Вода

Вода – лучший напиток для запивания лекарств. Она нейтральна и никак не влияет на состав и свойства пилюли, а также помогает таблеткам перемещаться изо рта в желудок и не дает им застрять где-то по дороге. Лучше выпить полный стакан воды, как минимум 150 мл, так меньше шансов почувствовать горький вкус таблетки и она точно не прилипнет к горлу.

Соки

Фруктовые соки мешают правильно всасываться лекарствами, из-за этого человек может получить только половину необходимой дозы или, наоборот, получить больше, чем нужно. Сначала врачи обнаружили такой эффект только у грейпфрутового сока. Он блокирует фермент CYP3A4 в тонком кишечнике, который помогает расщеплять лекарства. Позже оказалось, что яблочный, апельсиновый, виноградный и клюквенный сок также могут влиять на работу препаратов.

Газированные напитки

Большинство газированных напитков кислые с pH около 3 – 4. Кислая среда может разрушать защитную оболочку таблеток и капсул, а также влиять на исходный состав таблетки.

Молоко

Молоко препятствует всасыванию антибиотиков и нестероидных противовоспалительных препаратов. Исследования показывают, что молоко снижает биодоступность лекарств, а также уменьшает или увеличивает скорость выведения препаратов из организма. Биодоступность – это количество лекарств, которые доходят до того места в организме, где они нужны.

Кофе и чай

Кофе и чай влияют на то, как препараты усваиваются. Дело в том, что кофеин в обоих напитках влияет на активность ферментов, участвующих в метаболизме лекарств. Так препарат может не полностью всасываться или быстрее выводиться из организма.

Алкоголь

Алкоголь может усиливать действие многих препаратов, например антидепрессантов, а также усиливать побочные эффекты и вызывать новые. Смешивание алкоголя со многими лекарствами может привести к тошноте и рвоте, головной боли, сонливости, обморокам или потере координации. Кроме того, этанол может сделать препарат менее эффективным и даже токсичным для организма.