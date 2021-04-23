Коронавирус распространяется преимущественно через респираторные капли, образующиеся при чихании, кашле, разговоре или дыхании. Однако ученые предположили, что могут быть и альтернативные пути передачи патогена, в том числе – через смыв унитаза.

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Как происходило исследование

Ученые провели серию тестов, в ходе которых проанализировали распространение аэрозольных капель, образующихся при смыве воды в унитазе или писсуаре в общественном туалете. Используя специальный счетчик частиц для измерения размера и количества капель, исследователи обнаружили:

капли поднимаются на высоту до 1,5 метров в течение 20 секунд после нажатия кнопки смыва;

небольшое количество капель попадало даже когда крышка унитаза была закрыта. Ученые предположили, что они могут выходить через зазор между крышкой и стульчаком.

В туалете можно подхватить COVID-19

Примерно после трех часов испытаний, включающих более 100 смывов, мы увидели существенное увеличение измеренных уровней аэрозолей в окружающей среде. Общее количество капель, образовавшихся в каждом испытании, достигло десятков тысяч,

– сообщили авторы исследования.

По мнению ученых, высокая проходимость, закрытое пространство в кабинках вместе с некачественной вентиляцией могут создавать в общественных туалетах настоящие рассадники инфекции. Поэтому очень важно заходить в туалет только в маске и покидать его как можно скорее после использования.