Что надо знать об ожогах медузы

Там рассказали, что щупальца медузы содержат микроскопические зазубренные жала, у каждого из которых есть крохотная луковка с ядом и спиральная трубка с острым концом.

При этом она использует яд для защиты себя, а также, чтобы убить добычу. Мертвая или выброшенная на пляж медуза тоже несет угрозу – она может ужалить при прикосновении.

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При контакте с кожей может возникнуть жжение и покалывание, онемение, покраснение.

Степень выраженности ваших симптомов будет зависеть от того, с каким видом медуз столкнулись и от площади ожога,

– говорится в сообщении.

Что делать, если обожгла медуза

выйти из воды;

видимые жала осторожно выщипать пинцетом;

место ожога промыть морской или соленой водой;

если боль очень сильная – принять обезболивающее. И антигистаминные препараты при зуде.

Чего точно НЕ нужно делать:

промывать место укуса пресной водой – это ускорит негативное влияние яда на место поражения и увеличение ожогового участка;

касаться голыми руками – есть риск, что яд попадет и на руки и другие участки кожи;

растирать место ожога в течение нескольких часов;

протирать место укуса спиртосодержащими растворами;

мочиться на место укуса.

Во избежание риска ожога специалисты советуют не купаться в местах с большим количеством медуз или надевать защитную одежду (гидрокостюм).

Украинские пляжи в этом году заполонили медузы

В этом году Азовское море возле ряда украинских курортов заполонили медузы. На некоторых курортах нашли выход из ситуации – устанавливали сетки, чтобы медузы не доплывали близко к берегу.

Также важным фактором увеличения количества медуз считают постепенное сближение уровней солености Азовского и Черного морей.