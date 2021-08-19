Чем опасны медузы и что делать при ожоге: объяснение Минздрава
Источник:Минздрав
В Министерстве здравоохранения дали советы отдыхающим на случай ожогов от медуз, нашествие которых наблюдается в этом году в Азовском море.
Что надо знать об ожогах медузы
Там рассказали, что щупальца медузы содержат микроскопические зазубренные жала, у каждого из которых есть крохотная луковка с ядом и спиральная трубка с острым концом.
При этом она использует яд для защиты себя, а также, чтобы убить добычу. Мертвая или выброшенная на пляж медуза тоже несет угрозу – она может ужалить при прикосновении.
К теме Какие заболевания являются противопоказанием для путешествий самолетомПри контакте с кожей может возникнуть жжение и покалывание, онемение, покраснение.
Степень выраженности ваших симптомов будет зависеть от того, с каким видом медуз столкнулись и от площади ожога,
– говорится в сообщении.
Что делать, если обожгла медуза
- выйти из воды;
- видимые жала осторожно выщипать пинцетом;
- место ожога промыть морской или соленой водой;
- если боль очень сильная – принять обезболивающее. И антигистаминные препараты при зуде.
Чего точно НЕ нужно делать:
- промывать место укуса пресной водой – это ускорит негативное влияние яда на место поражения и увеличение ожогового участка;
- касаться голыми руками – есть риск, что яд попадет и на руки и другие участки кожи;
- растирать место ожога в течение нескольких часов;
- протирать место укуса спиртосодержащими растворами;
- мочиться на место укуса.
Во избежание риска ожога специалисты советуют не купаться в местах с большим количеством медуз или надевать защитную одежду (гидрокостюм).
Украинские пляжи в этом году заполонили медузы
В этом году Азовское море возле ряда украинских курортов заполонили медузы. На некоторых курортах нашли выход из ситуации – устанавливали сетки, чтобы медузы не доплывали близко к берегу.
Также важным фактором увеличения количества медуз считают постепенное сближение уровней солености Азовского и Черного морей.