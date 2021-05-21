Если вас тревожит только головная боль, то очень маловероятно, что у вас рак мозга. Поскольку это онкозаболевание сопровождается не одним симптомом.

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Но необходимо обратиться к врачу, если:

вы раньше не страдали от головной боли,

головная боль будит вас по ночам,

головная боль сопровождается слабостью и тошнотой,

или она сопровождается проблемами зрения, например, мельканием в глазах или слепыми зонами.

состояние ухудшается в течение нескольких недель или месяцев.

Другие симптомы рака мозга

Судороги

Судороги случаются примерно у 8 из 10 человек (до 80%) с опухолью головного мозга. Иногда может дрожать все тело, а иногда могут возникать подергивания рук или ног.

Важно понимать, что судороги могут вызывать различные болезни. И это обязательный симптом, при котором нужно немедленно обратиться к врачу или в отделение неотложной медицинской помощи.

Сонливость или потеря сознания

Люди с раком мозга сонливы и могут терять сознание. Это случается из-за того, что повышенное внутричерепное давление может снизить кровоснабжение мозга.

Странные зрительные изменения

Бывает такое, что у людей с раком мозга ухудшается зрение и очки не помогают. Или зрение ухудшается и затем внезапно улучшается. Некоторые люди теряют способность видеть краем глаза. Также это онкологическое заболевание может сопровождаться помутнением зрения или плывущими формами в глазах.

Изменения личности и поведения

Люди с опухолью мозга часто чувствуют себя озадаченными. Им трудно думать и сосредоточиться. Кроме этого, может кардинально поменяться и личность человека.

Заметим, что это перечень лишь основных симптомов. Опухоли головного мозга могут возникать в разных частях органа, поэтому симптоматика может варьироваться.