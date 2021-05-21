Если вас тревожит только головная боль, то очень маловероятно, что у вас рак мозга. Поскольку это онкозаболевание сопровождается не одним симптомом.
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Но необходимо обратиться к врачу, если:
- вы раньше не страдали от головной боли,
- головная боль будит вас по ночам,
- головная боль сопровождается слабостью и тошнотой,
- или она сопровождается проблемами зрения, например, мельканием в глазах или слепыми зонами.
- состояние ухудшается в течение нескольких недель или месяцев.
Другие симптомы рака мозга
Судороги
Судороги случаются примерно у 8 из 10 человек (до 80%) с опухолью головного мозга. Иногда может дрожать все тело, а иногда могут возникать подергивания рук или ног.
Важно понимать, что судороги могут вызывать различные болезни. И это обязательный симптом, при котором нужно немедленно обратиться к врачу или в отделение неотложной медицинской помощи.
Сонливость или потеря сознания
Люди с раком мозга сонливы и могут терять сознание. Это случается из-за того, что повышенное внутричерепное давление может снизить кровоснабжение мозга.
Странные зрительные изменения
Бывает такое, что у людей с раком мозга ухудшается зрение и очки не помогают. Или зрение ухудшается и затем внезапно улучшается. Некоторые люди теряют способность видеть краем глаза. Также это онкологическое заболевание может сопровождаться помутнением зрения или плывущими формами в глазах.
Изменения личности и поведения
Люди с опухолью мозга часто чувствуют себя озадаченными. Им трудно думать и сосредоточиться. Кроме этого, может кардинально поменяться и личность человека.