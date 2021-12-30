Чем отличаются бустерная и дополнительная дозы COVID-вакцин и кому их вводят

Сейчас в Украине можно получить дополнительную или бустерную дозу вакцины против коронавируса. Но предназначены они не для всех.

Между тем трудно понять, чем же отличается дополнительная доза вакцины от бустерной. В Центре общественного здоровья объяснили, в чем разница.

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Что такое дополнительная доза вакцины против коронавируса

Дополнительная доза вакцины делается от 28 дней до 3 месяцев после второй прививки. Прививают той же вакциной, что и предыдущие. Если нужной вакцины нет, дополнительную дозу можно сделать другим препаратом, разрешенным Минздравом.

Кому делают дополнительную дозу

Ее делают людям, которым 2 дозы не смогли дать необходимой защиты. В частности пациентам с ВИЧ и раком крови. А также тем, кто перенес трансплантацию органов, проходил химиотерапию или лечение большими дозами гормональных препаратов.

Чем отличается бустерная доза

на срок действия COVID-сертификата дополнительная доза не влияет.

Бустерная доза вводится после 180 – 270 дней после второй. В основном ее делают мРНК-вакцинами, но если таких нет, можно использовать любую другую.

Бустерная или ревакцинальная доза нужна, чтобы усилить эффективность вакцины, которая со временем снижается у всех привитых людей.

Пока что в Украине ее могут получить только медицинские работники и сотрудники домов интернатного типа. Но в комментарии для "Суспільне" главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, что ее рекомендовали вводить и пожилым людям в возрасте от 60 лет.

: после введения бустерной дозы действие COVID-сертификата продлевают.

Бустерная и дополнительная доза COVID-вакцины: инфографики Центра общественного здоровья