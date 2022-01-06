Чем отличаются симптомы Омикрона у невакцинированных и вакцинированных людей

Штамм Омикрон теперь составляет большинство новых случаев в Соединенных Штатах. Люди, испытывающие симптомы, похожие на COVID-19, пытаются выяснить, заразились ли они Омикроном, предыдущим вариантом или просто сезонной простудой.

Джудит О'Доннелл, руководительница отдела инфекционных заболеваний пресвитерианского медицинского центра Пенн, рассказала о последнем всплеске коронавируса и о том, как симптомы Омикрона отличаются у вакцинированных и невакцинированных пациентов.

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Как вакцинированные люди переносят штамм Омикрон

Она отметила, что врачи фиксируют у людей зараженных Омикроном обычный список симптомов COVID-19: лихорадка, усталость, кашель, одышка, а затем потеря обоняния и вкуса. Иногда насморк, тошнота, рвота и диарея.

Но у людей, которые вакцинированы или вакцинированы и получили бустер, мы не видим такой высокой температуры, если она есть, в отличие от невакцинированного человека,

– отметила инфекционист.

В научной литературе есть сообщения о том, что когда пациенты вакцинируются, симптомы в целом намного слабее. Они больше соответствуют типичной простуде. В средствах массовой информации много говорят о том, что насморк или заложенность случается намного чаще при Омикроне.

Как невакцинированные люди переносят штамм Омикрон

О'доннелл подчеркнула, что у невакцинированных людей Омикрон имеет схожее протекание с Дельтой и всеми предыдущими вариантами. Он часто приводит к госпитализации людей без прививки и даже смерти. Поэтому не стоит его воспринимать как обычную простуду.

"У непривитого человека Омикрон вполне способен и на самом деле вызывает пневмонию. Люди поступают с одышкой из-за пневмонии, как и с предыдущими волнами и предыдущими вариантами", – рассказала врач.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже обнаружили более чем в 100 странах мира.

Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

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