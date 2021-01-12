Воспаление легких при COVID-19 продолжается дольше и дает более серьезные осложнения на внутренние органы, чем при пневмонии в случае гриппа. Именно длительное скрытое развитие воспаления COVID-19 на начальном этапе заболевания является причиной тяжелых осложнений на все органы — от почек и печени к мозгу. И ученые впервые смогли это проследить и доказать на молекулярном уровне.

Различия пневмонии в случае COVID-19

Системный анализ ученых из Северо-Западного университета (США) поняли, что течение пневмонии COVID-19 отличается от обычной пневмонии.

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SARS-CoV-2 оседает во множестве небольших участков легких вместо того, чтобы быстро заражать большие участки органа, как это обычно бывает при пневмонии, вызванной вирусом или бактериями.

Смертность пациентов с COVID-19 на искусственной вентиляции легких была ниже, чем при обычной пневмонии на ИВЛ.

SARS-CoV-2 захватывает иммунные клетки легких и использует их для распространения на протяжении многих дней и даже недель. Это можно сравнить с небольшими очагами пожара в лесу, что постепенно распространяются по большой территории, объясняют авторы.

Почему коронавирусная пневмония такая опасная

По мере того, как инфекция медленно распространяется в легких она поддерживает в организме развитие лихорадки, снижение артериального давления, а также повреждает почки, мозг, сердце и многие другие органы.

Вывод ученых: более серьезные осложнения COVID-19, если сравнивать их с другими пневмониями, вызваны длительным течением болезни.

Ученые также определили новые важные мишени для лечения тяжелой пневмонии COVID-19. Теперь они изучают, как влияние на макрофаги и Т-клетки может ослабить воспаление.