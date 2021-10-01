Главным претендентом лекарство от Merck and Ridgeback Biotherapeutics под названием молнупиравир. Два других – это кандидаты от Pfizer и противовирусный препарат, производимый Roche и Atea Pharmaceuticals.

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Ученые считают, что противовирусные препараты дают огромную надежду на успех в лечении коронавируса. А пероральные противовирусные препараты могут не только сократить продолжительность COVID-19, но и ограничить передачу вируса людям.

Молнупиравир от компании Merck & Co Inc

Одним из перспективных лекарств, которые могут улучшить ситуацию, является препарат компании Merck & Co Inc – 4482 / EIDD-2801 или молнупиравир. Это противовирусный препарат, который проходит последние стадии испытаний на людях. Результаты еще официально не рассмотрели, впрочем данные обнадеживающие.

Исследователи надеются, что его можно использовать как для лечения, так и для профилактики COVID-19. Предварительно известно, что он эффективен для подавления передачи коронавируса SARS-CoV-2 в течение 24 часов.

Внимание! Его можно будет принимать в виде таблеток, что существенно упрощает процесс лечения.

AT-527 от компании Atea

Компания Roche совместно с Atea Pharmaceuticals разрабатывает противовирусные таблетки от COVID-19, известные как AT-527. Представители Atea заявили, что ожидают результатов испытаний фазы 2 и фазы 3 в конце 2021 года.

Промежуточные результаты вирусологии показали, что AT-527 быстро снижает уровень вирусной нагрузки. На 2-й день у пациентов, получавших AT-527, среднее снижение вирусной нагрузки было на 80% больше, чем в группе плацебо. Согласно предварительным исследований, AT-527 в целом был безопасен и хорошо переносится.

Компания Pfizer и ее препарат

Pfizer разрабатывает противовирусную таблетку от COVID-19, известную как PF-07321332. В начале сентября начали совместную фазу 2 и 3 испытаний препарата.

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Противовирусный препарат потенциально может препятствовать активности основного фермента протеазы, необходимого SARS-CoV-2 для распространения.

Препарат будут применять внутрь, чтобы можно было его назначить при первых признаках инфекции или при подтверждении инфицирования, не требуя госпитализации пациентов.

Какие лекарства уже используют, чтобы побороть COVID-19

Сейчас существует не так много одобренных экспертами препаратов для лечения коронавируса. Одним из первых, который, согласно протоколу Минздрава рекомендовали и в Украине – это ремдесивир.

Справка. Ремдесивир – это противовирусные лекарства, которые препятствуют размножению вируса, вызывающего COVID-19. Его вводят пациентам, которые находятся в достаточно тяжелой ситуации, внутривенно. Он не предназначен для широкого применения.