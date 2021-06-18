40 лет назад, в 1981 году Центр по контролю и профилактике инфекционных заболеваний США (CDC) сообщил о первых 5 случаях редкой пневмонии в Лос-Анджелесе. Для врачей болезнь была непривычной, пишет NYT.

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СПИД: как все началось и что там в Украине

Все пациенты были молодыми, активными представителями ЛГБТК. Но их иммунная система перестала работать по непонятным причинам. Все скоро умерли, двое еще до публикации сообщения от CDC. Это было первым признанием в США болезни, которую сейчас называют СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита человека.

По состоянию на сейчас, умерло 32,7 млн человек на планете, включая 700 тысяч граждан Соединенных Штатов.

Это одна из худших пандемий в истории человечества и она продолжается до сих пор. В тени других болезней и эпидемии COVID-19, ВИЧ (вирус иммунодефицита человека – 24) заразил 1,5 млн человек, убив 690 тысяч! В общем, с этим диагнозом на планете живет 37,6 млн человек.

Статистика ВИЧ / СПИД по Украине / графика UNAIDS

К сожалению, Украина занимает одно из первых мест в Европе по темпам инфицирования ВИЧ-инфекцией (по информации ЦОС). На 2019 год, в Украине проживало 250 тысяч ВИЧ-положительных людей. Основная причина смерти – туберкулез. На май 2021 года, в нашей стране зафиксировали 1436 случаев ВИЧ (из них 388 перешли в стадию СПИДа) и 141 смерть.

Опасная тенденция По показателю "уровень распространенности среди взрослых", мы По показателю "уровень распространенности среди взрослых", мы уступаем лишь России (1,20% против 1 %). Это первые два места в Старом Свете.

Итак, какие уроки надо выучить, анализируя две пандемии, протекающие практически одновременно? Их, как пишет колумнист NYT Спенсер Бокат-Линделл, как минимум три.

Урок первый: государственная халатность убивает

В обоих случаях, правительства действовали крайне медленно, а потому произошло много ненужных смертей. Если бы реакция была быстрой, с высокой долей вероятности их можно было бы избежать. Впрочем, надо отметить, причины и сроки задержек были совершенно разными.

Болезнь, о которой молчали

В случае СПИДа, в отличие от COVID-19, о болезни уже было известно довольно много.

Поэтому вакуум заполнялся дезинформацией, стигматизацией и апатией. Болезнь не попадала на первую страницу таких изданий как NYT, до 1983 года. 558 американцев погибли от нее к тому времени. На пресс-брифингах Белого Дома вопросы о "гей-чуме" (тогда болезнь называли так) всегда вызывали смех.

Сам президент Рональд Рейган публично не упоминал слово "СПИД" вплоть до 1985. 12 тысяч американцев были больны, половина из них – умерли.

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"Молчание администрации Рейгана было ощутимым. Особенно сравнивая с вниманием, которое получила небольшая группа людей, больных легионеллезом (болезнь легионеров – 24) и токсический шок – две другие общественные эпидемии 1980-х", – написал для издания STAT Кеннет Майер, бывший инфекционист Гарвардской медицинской школы во времена появления СПИДа.

Акция протеста в США: исследование, а не истерия!/ Фото PBS

В 1980-е проблемы и даже существование сексуальных меньшинств не афишировались, чем меньше о них знали, тем лучше.

Администрация давала понять, что болезнь якобы ограничена группами людей, не имевших значения для общества,

– жестко констатировал Майер.

Задержки ценой в жизнь

Что касается COVID-19, задержки были в основном связаны с политикой и экономикой. Когда в январе 2020 года были выявлены первые случаи заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2 в США, эксперты призвали Белый Дом Трампа принять немедленные меры. Но президент отказался это делать.

Лишь через два месяца, когда вспышка уже вышла из-под контроля, началась борьба с ней. Доклад журнала Lancet в феврале 2021 года шокировал: 40% смертей в США можно было избежать, при выполнении двух условий: более активной реакции властей и более справедливой медицинской системы.

Но и это еще не все!

Доктор Томас Фриден, бывший шеф CDC, и экс-уполномоченный мэрии Нью-Йорка по вопросам здравоохранения, привел свою статистику. 50-80% смертей в городе можно было бы предупредить, если бы ограничения ввели на 1-2 недели раньше (чем это было сделано).

Урок Второй: медицина удивительная. Но это тоже политика

Одновременно с забросом, что увеличивает смертность, деньги и инвестиции в правильном направлении ее уменьшают.

Как ретровирусная терапия превратила СПИД из смертного приговора на контролируемую болезнь (с возможностью даже рожать здоровых детей – 24), так и м-РНК-вакцины против коронавируса заставили пандемию медленно отступать. Оба прорыва были финансированы правительством и стали настоящими научными открытиями.

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Впрочем, скорость была совершенно разной: вакцины от COVID-19 были одобрены за рекордные 11 месяцев. Первые лекарства для СПИДа стали официальными лишь через 6 лет. Испытания для тройных лекарств – которые сейчас являются основой терапии – длились вообще девять. Но надо иметь в виду, что вирус иммунодефицита –очень хитрый возбудитель.

Гораздо сложнее, чем коронавирусы (о них известно с 1960-х годов и крупных эпидемий до XXI века не было – 24). Иммунная система человека почти никогда не может сама очистить организм от ВИЧ. А технологии редактирования и секвенции генов, которая развивается прямо сейчас (CRISPR, интерференция РНК и другие – 24) в 1980-х еще не существовало.

В молодые годы, Энтони Фаучи помог улучшить ситуацию со СПИДом / Фото ABC News

Есть и другая сторона проблемы: многие ученые сами не хотели иметь ничего общего со СПИДом. Это продолжалось до появления на сцене.. хорошо всем знакомого инфекциониста Энтони Фаучи. Тогда он был молодым директором Национального Института аллергии и инфекционных болезней. К нему в 1988 году пришли активисты из организации Act Up!

Фаучи пригласил их в свою лабораторию и в результате поддержал в 1990 году требование предоставить больным СПИДом экспериментальные препараты. Так была кардинально изменена система клинических испытаний, которая действует до сих пор. "Наука и политика объединены неразрывно, они не могут существовать отдельно", – сказал он тогда активистам.

Те миллиарды долларов США, которые были вложены в разработку лекарств против ВИЧ и синдрома иммунодефицита, проложили путь к победе над коронавирусом.

90% вакцин от ковида, которые дошли до клинических испытаний, базировались на предыдущих тестах прививок для ВИЧ/СПИД. "Это произошло, когда исследователи поняли, что традиционные подходы не работают", – написал в Twitter автор в издании The Atlantic Дерек Томпсон.

Все, что мы делаем с другими патогенами, это благодаря нашим знаниям о ВИЧ,

– считает Энтони Фаучи

Moderna, которая создала одну из вакцин против COVID-19, работает над м-РНК прививкой и против вируса иммунодефицита человека. Там надеются дойти до клинической фазы 1 еще до конца 2021 года.

"Наука о вакцинах против COVID-19 – поразительна. Но для ВИЧ нужна подобная ей солидарность и глобальная пропаганда, если мы хотим достичь такого же уровня и победить эту пандемию", – писал Крис Брейер, профессор общественного здравоохранения и прав человека в Университете Джона Гопкинса.

Пандемия влияет на мировое население по разному

Когда началась пандемия СПИДа, она в основном цепляла представителей секс-меньшинств, работников секс-бизнеса, потребителей наркотиков, транссексуалов, молодых женщин и заключенных. "На эти слои населения она влияла непропорционально", – написала в STAT Адиба Камарулзаман, президент международного сообщества СПИД.

Кто больше болеет коронавирусом Так же и COVID-19 атаковал не всех подряд: больше болели "люди преклонного возраста, с имеющимися хроническими болезнями, ожирением, гипертензией, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Бедные, рабочие, мигранты и – снова – заключенные", – продолжает Адиба.

В обоих случаях, лекарства не попали к тем, кто больше всего в них нуждался. Когда ретровирусные препараты вышли на рынок, они стоили 22 тысячи тогдашних долларов США и были самыми дорогими.

Большинство пациентов, получавших АРТ (антиретровирусную терапию – 24) были из богатых стран. Но большинство тех, кто живет с ВИЧ – из малоимущих или средних по достатку. Период с 1996 по 2003 был разгаром смертей от СПИДа,

– вспоминал в журнале Lancet Крис Брейер, профессор общественного здоровья и прав человека в Университете Джона Гопкинса.

Мандела отстоял право людей на Доступные лекарства против СПИДа / Фото The Times

В 2001 году Нельсон Мандела, президент Южной Африки, выиграл битву с фармкомпаниями. Развивающиеся страны получили право от Всемирной торговой организации импортировать недорогие лекарства против ВИЧ-инфекций. Через год появился Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, малярией и туберкулезом. Еще через год – Чрезвычайный план президента Буша-старшего.

В результате – цены на лекарства для супрессии СПИДа резко упали, доступ расширился, десятки миллионов жизней были спасены. Но до конца пандемии еще очень далеко. Хотя темпы заражения и упали глобально на 47%, ковид и другие проблемы тормозят цель ООН остановить вспышку к 2030. Прогресс был, опять же, глубоко неравномерным.

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"Ситуация со СПИДом попала в идеальную бурю. Много где эпидемия продолжается, просто об этом не говорят. Политическое, общественное и денежное участие уменьшается. Вдобавок – глобальный шок от COVID-19", – пояснила NYT директор Frontline AIDS Кристин Стеглинг. Это похоже на ситуацию с коронавирусом.

Богатые и зажиточные страны уже говорят о возвращении к нормальной жизни, тогда как бедные – ждут вакцин. Отказ от интеллектуальных прав на американские вакцины (так было сделано и с лекарствами против ВИЧ) сталкивается с оппозицией со стороны ЕС.