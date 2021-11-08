Исследователи отметили, что у тех людей, которые вакцинировались препаратами от Pfizer-BioNTech или AstraZeneca, уровень антител был значительно выше, чем у инфицированных людей. Кроме этого, антитела были эффективными против варианта Дельта.

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В исследовании изучили малоизученную группу-людей, которые были инфицированы SARS-CoV-2, но не были госпитализированы в результате инфекции.

Итак, в 2020 году 32 взрослых из Канады с положительным диагнозом COVID-19 были приняты на работу в Центр госпитализации Университета Лаваль через 14 – 21 день после установления диагноза при помощи ПЦР-тестирования. Это было еще до появления вариантов Бета, Дельта и Гамма.

Больше всего антител вырабатывалось у пожилых людей

У всех, кто был инфицирован, вырабатывались антитела, но у пожилых людей вырабатывалось больше, чем у взрослых в возрасте до 50 лет. Кроме того, через 16 недель после постановки диагноза антитела все еще присутствовали в их крови,

– заявил один из исследователей Жан-Франсуа Массон.

Антитела, которые выработались после заражения выходным, нативным штаммом вируса, также реагировали на варианты SARS-CoV-2, которые появлялись в последующих волнах, а именно Бета (Южная Африка), Дельта (Индия) и Гамма (Бразилия), но в меньшей степени: сокращение от 30 до 50%.

Неожиданная реакция на вариант Дельта

Антитела, которые вырабатывали инфицированные люди в возрасте от 50 лет, обеспечивали большую степень защиты от Дельта, чем люди до младшего возраста.

Это было определено путем измерения способности антител ингибировать взаимодействие белка шипа варианта Дельта с рецептором ACE-2 в клетках человека, что и является причиной заражения. Мы не наблюдали того же явления с другими вариантами,

– сказал Массон.

Вакцинация + природные антитела = двойная защита

Ученые определили, что люди, которые переболели COVID-19 и вакцинировались, имеют вдвое более высокий уровень антител по сравнению с переболевшими невакцинированными людьми. Кроме того, антитела вакцинированных людей лучше предотвращали взаимодействия клеток со спаечным белком вируса ACE-2.

Но еще интереснее, у нас есть образцы от человека моложе 49 лет, у которой инфекция не производила антител, ингибирующих взаимодействие спайк-ACE-2, в отличие от вакцинации. Это свидетельствует о том, что вакцинация увеличивает защиту от Дельта-варианта среди людей, которые ранее были инфицированы нативным штаммом,

– заявил исследователь.

Ученые считают, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить лучшую комбинацию для поддержания эффективного уровня антител, которые реагируют на все варианты коронавирус.