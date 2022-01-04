Однако инструкцией вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech, тоже используемой в Украине, запрещается прививка ею беременных и женщин, которые кормят грудным молоком.

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Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) предоставила рекомендации тем женщинам, которые получили первую прививку этими препаратами, а затем забеременели.

Женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac/Sinovac, а затем забеременели, следует использовать для второй дозы вакцину на другой платформе,

– заявили в Минздраве.

Предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам, то есть Pfizer или Moderna.

Внимание! Минимальный интервал между дозами должен составлять 28 дней.

Вакцинация от коронавируса беременных безопасна: доказательства

В Великобритании опубликовали новые данные о вакцинации беременных от COVID-19. Иммунизация не связана с повышенным риском осложнений для женщин и младенцев. Научные данные подтверждают, что прививки от коронавируса безопасны на любой стадии беременности.

В Министерстве здравоохранения заявили, что прививка не несет риска заражения, ведь ни одна из вакцин не содержит живого вируса. "Польза вакцинации как для беременной, так и для ребенка намного больше, чем любые потенциальные риски. Вакцинация защищает от тяжелого течения COVID-19", – отметили в ведомстве.

В то же время там подчеркнули: беременным, рассматривающим возможность вакцинации, следует сначала проконсультироваться со своим врачом. Сопутствующие заболевания беременных не являются противопоказанием для прививки.

Внимание! Беременные с симптоматическим течением COVID-19 имеют на 70% более высокий риск умереть в результате этой болезни. Таковы данные Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC). Поэтому прививка может уберечь как мать, так и ребенка.