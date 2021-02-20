В городе Орландо в США 2 женщины переоделись в бабушек, чтобы получить вакцину от коронавируса. Свои образы фейковые старенькие создали из чепчика, очков и перчаток.

В полиции рассказали, что женщинам даже удалось изменить года рождения. Они сделали это еще на этапе регистрации.

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На самом деле фейковым бабушкам – 35 и 45 лет. Спектакль со старением они разыграли, чтобы получить вакцину от коронавируса. Государственная система США приоритетно выдает вакцины людям от 65 лет.

Фейковые бабушки утверждают, что уже получили первую дозу вакцины. Правда, когда и где это произошло, правоохранители пока не установили.

Их имена соответствовали регистрации, но не датам рождения,

– рассказали в полиции.

Сейчас горе-актрисам вынесут предупреждение. Если они придут в больницу из-за вопросов вакцины, тестов на коронавирус, то им грозит тюремное заключение.

Министерство здравоохранения США попытается выяснить, есть ли в процессе вакцинации определенные ходы, которые позволяют людям это делать".



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала