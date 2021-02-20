У місті Орландо у США 2 жінки переодягнулися у бабусь, щоб отримати вакцину від коронавірусу. Свої образи фейкові старенькі створили з чепчика, окулярів та рукавичок.

У поліції розповіли, що жінкам навіть вдалося змінити роки народження. Вони зробили це ще на етапі реєстрації.

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Насправді фейковим бабусям – 35 і 45 років. Виставу зі старінням вони розіграли, щоб отримати вакцину від коронавірусу. Державна система США пріоритетно видає вакцини людям від 65 років.

Фейкові бабусі стверджують, що вже отримали першу дозу вакцини. Щоправда, коли і де це сталося, правоохоронці наразі не встановили.

Їхні імена відповідали реєстрації, але не датам народження,

– розповіли у поліції.

Наразі горе-акторкам винесуть попередження. Якщо вони завітають до лікарні через питання вакцини, тестів на коронавірус, їм загрожує ув'язнення.

Міністерстві охорони здоров'я США спробує з'ясувати, чи є у процесі вакцинації є певні ходи, які дозволяють людям це робити".



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу