В чепчиках и перчатках: во Флориде женщины переоделись в бабушек, чтобы получить COVID-вакцину
В округе Орандж 2 женщины в возрасте 34 и 44 лет переоделись в бабушек и пошли в центр вакцинации, чтобы вакцинироваться против коронавируса.
Источник:The Washington Post
Интересно, что у обеих женщин были карты прививок после введения первой вакцины. Но во второй им было отказано.
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Поэтому, чтобы получить вторую дозу, женщины пытались сойти за старших женщин, но их попытка с треском провалилась.
Я не знаю, как они впервые прошмыгнули, но они пришли с перчатками, очками, всем этим,
– рассказал доктор Руль Пино.
Настоящий возраст женщин выяснился после того, как полиция проверила их удостоверения личности.
После инцидента в пункте вакцинации усилили контроль, сами женщины извинились за поступок.
Пино также рассказал, что было еще несколько случаев, когда люди пытались обмануть медицинских работников, чтобы вакцинироваться. К примеру, один мужчина, которого звали так же как и его пожилого отца.
Вакцинация во Флориде: что известно
- Сейчас в штате вакцинируют только людей в возрасте от 65 лет.
- Штату выделили 3,4 миллиона доз, более 2,5 из которых уже использованы.
- 6,9% жителей Флориды полностью вакцинированы против коронавируса.
- По крайней мере одну прививку сделали 13,4% людей.
- Уровень введения доз во Флориде составляет 20,4% на 100 населения.
Информация взята из The Washington Post и Bloomerg.
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