В округе Орандж 2 женщины в возрасте 34 и 44 лет переоделись в бабушек и пошли в центр вакцинации, чтобы вакцинироваться против коронавируса.

Интересно, что у обеих женщин были карты прививок после введения первой вакцины. Но во второй им было отказано.

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Поэтому, чтобы получить вторую дозу, женщины пытались сойти за старших женщин, но их попытка с треском провалилась.

Я не знаю, как они впервые прошмыгнули, но они пришли с перчатками, очками, всем этим,

– рассказал доктор Руль Пино.

Настоящий возраст женщин выяснился после того, как полиция проверила их удостоверения личности.

После инцидента в пункте вакцинации усилили контроль, сами женщины извинились за поступок.

Пино также рассказал, что было еще несколько случаев, когда люди пытались обмануть медицинских работников, чтобы вакцинироваться. К примеру, один мужчина, которого звали так же как и его пожилого отца.

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